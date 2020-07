Neste domingo (5) Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo voltam com o sucesso O Grande Encontro em uma live transmitida pelo YouTube, às 16h30, apresentando os sucessos dos três álbuns do trio. Harmonia do Samba, Paula Fernandes e a dupla Fernando e Sorocaba também se apresentam no mesmo dia.

A festa de sexta-feira (3) está garantida pela curitibana Karol Conká, às 21h, e pela paraense Joelma, às 22h45.

Já no sábado (4), os festival BBQ Villa Mix com nomes do sertanejo e Warner Pride são os destaques do dia.

Confira a programação completa

Sexta (3)

17h – Marlon & Rodrigo pelo YouTube

17h – São João do Palco MP3 com Thiago Jhonathan, e Manu pelo YouTube

18h – Sambô pelo YouTube

20h – Parangolé pelo YouTube

20h – Sandro DJ pelo YouTube

21h – Karol Conká pelo YouTube

22h45 – Joelma pelo YouTube

Sábado (4)

15h – Escola de Samba Portela pelo YouTube

16h – BBQ Villa Mix com Bruno e Marrone, Edson e Hudson, Leonardo e muito mais pelo YouTube

16h30 – Skank pelo YouTube

18h – Lexa pelo YouTube

18h – Péricles pelo YouTube

18h – Warner Pride com Ludmilla, Pocah e muito mais pelo YouTube

19h – Elza Soares pelo YouTube

20h – Grupo Pixote pelo YouTube

21h30 – Maiara & Maraisa pelo YouTube

Domingo (5)

15h – Harmonia do Samba pelo YouTube

16h – Grande Encontro com Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo pelo YouTube

16h30 – Fernando e Sorocaba pelo YouTube

17h – Paula Fernandes pelo YouTube

17h – Matogrosso e Mathias pelo YouTube

17h30 – Psirico pelo YouTube

18h30 – Detonautas pelo YouTube

