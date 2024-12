Liniker anuncia show extra em Curitiba; ingressos à venda

Com ingressos quase esgotados, Liniker anuncia nova data para show em Curitiba. Além do show no dia 7 de dezembro (últimos ingressos ainda estão à venda), o palco da Live Curitiba receberá a artista para uma segunda performance do repertório de CAJU no dia 8 de dezembro.

As vendas iniciam nesta quarta-feira, 16 de outubro, às 12h, no site da Total Acesso (acesse aqui). Os shows da tour são realizados pela BREU ENTERTAINMENT em parceria com o Coala Music. Estrella Galicia é a cerveja oficial do evento.

Com direção musical de Fejuca e direção artística de Liniker e Celso

Bernini/Studio STAGE, a turnê de CAJU transportará o público diretamente para

o dia de 24 horas de sol que serviu de inspiração para o disco. “Cantei a

faixa-título em uma apresentação na semana de lançamento do álbum e todo

mundo sabia a letra inteira. Até a estreia da turnê, que vai rodar o Brasil, as

músicas vão ficar ainda mais latentes na vida das pessoas. Será algo grandioso”,

afirma Liniker.

“Estamos muito animados com essa parceria e a possibilidade de produzir a

turnê de uma das maiores artistas do Brasil na atualidade, ainda mais se

tratando dessa obra prima que é CAJU. O Coala Music sempre teve um olhar

humano e de longo prazo na relação com o público e com os artistas. A

conança da Liniker e de toda equipe no nosso trabalho mostra que estamos no

caminho certo”, diz Victor Senedesi, diretor das áreas de Management e de

Turnês do Coala Music.

Serviço

Liniker em Curitiba (últimos ingressos)

Data: 7 de dezembro de 2024 (sábado)

Horário de abertura da casa: 21h

Local: Live Curitiba – R. Itajubá, 143 – Novo Mundo

Liniker @Curitiba (nova data)

Data: 8 de dezembro de 2024 (domingo)

Horário de abertura da casa: 17h

Local: Live Curitiba – R. Itajubá, 143 – Novo Mundo

Valores:

Pista: A partir de R$ 89,00 (meia-entrada) | A partir de R$ 106,80 (entrada

solidária) | A partir de R$ 168,00 (inteira)

Vip: A partir de R$ 99,00 (meia-entrada) | A partir de R$ 118,80 (entrada

solidária) | A partir de R$ 198,00 (inteira)

Ingressos: https://www.totalacesso.com/