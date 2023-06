Knife Show reúne apaixonados por facas e cutelaria em Curitiba

Curitiba recebe nos dias 1° e 2 de julho mais uma edição da Knife Show, feira e exposição de facas e artigos para cutelaria. O evento reúne cuteleiros de todo o país. No evento serão comercializadas facas de alguns dos melhores forjadores do Brasil, além de cursos, aulas shows e demonstrações ao vivo do forjamento de facas, espadas e machados.

A feira Knife Show tem organização de Marcelo Tokars e acontece no antigo Cassino do Ahú, localizado na Rua Brasilino Moura, 474, no bairro Ahú, em Curitiba. Haverá sorteio de facas ais visitantes, chope artesanal, gastronomia e a presença de participantes do programa Desafio Sob Fogo Brasil. A entrada custa apenas R$ 10. A feita acontece das 10h às 20h no sábado e das 10 às 18h no domingo.

“Chegamos à 5º edição do nosso evento e contaremos com mais de 100 expositores vindos de todo o país para expor e negociar suas facas. Além de facas para todas as linhas, cozinha, churrasco, ou artesanais, teremos também todos os insumos usados por fabricantes. Também haverá exposições de peças históricas de reconhecimento internacional”, contou Rodrigo Tokars, um dos organizadores, à Tribuna.

Entre os convidados para participar das demonstrações de forjamento ao vivo está o velho conhecido da Tribuna, Milton Rodrigues, o Miltão das Facas. ex-participante do programa Desafio Sob Fogo. Vou participar, forjando umas facas, ao vivo e a cores, levando também umas facas para expor para quem quiser conhecer o meu trabalho”, disse MIltão.

Também haverá aulas com técnicas para afiar facas e garantir uma boa manutenção das suas ferramentas de corte, tudo sem custo adicional para os visitantes da Knife Show.

O local escolhido para a exposição é simbólico. O Cassino do Ahú foi construído nos anos 1930 com arquitetura inspirada nos clubes de caça europeus. A Knife Show será nos dias 1° e 2 de julho, na Rua Brasilino de Moura, 474. Haverá estacionamento gratuito no local.

Facas artesanais de todo o país serão expostas na Knife Show. Foto: Divulgação

