Jovem Guarda tá de volta: Os Incríveis fazem show neste domingo em Curitiba

Domingo (09), às 19h, os curitibanos terão a oportunidade de

reviver os anos dourados da Jovem Guarda com a lendária banda Os Incríveis. O

grupo fará uma apresentação única e inédita no Teatro Guaírão, com ingressos que

variam de R$50 a R$100, referentes à meia-entrada.

Com uma trajetória brilhante e que atravessa décadas, Os Incríveis mantêm viva

a chama da música brasileira, relembrando os sucessos que marcaram toda uma

geração. Hits como “Marcas do que se foi”, “Era um garoto que como eu amava os

Beatles e os Rolling Stones” e “Capeta em forma de guri” estarão no repertório do

show e levarão o público de volta aos anos 60. A banda Os Incríveis tem sido uma

parte vital do cenário musical brasileiro desde sua formação em 1962. Originalmente

conhecidos como “The Cleavers”, o grupo rapidamente se destacou e fez um

sucesso estrondoso entre os jovens da época, que perpetua até hoje.

Liderados pelo talentoso baterista Netinho, a banda conta com a participação de

Sandro, Leandro e Rubinho Ribeiro e traz consigo músicas inesquecíveis que

também trazem memórias e emoções. O show será uma oportunidade única para os

nostálgicos que desejam reviver momentos inesquecíveis ao som de uma das

bandas mais icônicas do Brasil.

Os ingressos para a apresentação em Curitiba já estão disponíveis e podem ser

adquiridos pelo site da Disk Ingressos ou nos pontos de venda físicos: Shopping

Mueller, Teatro Fernanda Montenegro e Teatro Positivo.

Serviço

Os Incríveis – Turnê 60 anos

Data: 9 de junho de 2024, domingo

Local: Centro Cultural Teatro Guaíra – Rua XV de Novembro, 971

Horário: às 19h

Ingressos: R$50 a R$100 (meia-entrada)

Pontos de Venda:

Físicos

● Shopping Mueller

● Bilheteria do Teatro Fernanda Montenegro

● Bilheteria do Teatro Positivo

Online

● Disk Ingressos

Classificação indicativa: 10 anos

Produção: META 5 EVENTOS

Informações: (41) 99794-1909

Novo horário! Supermercado de Curitiba vai abrir 24 horas por dia Congelante Neve em Curitiba? Meteorologista analisa e não descarta Menos verde Curitiba terá 237 árvores cortadas em grande avenida