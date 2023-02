A Prefeitura de Curitiba reabre, nesta sexta-feira (03), a partir das 10 horas, as inscrições para as 8 mil vagas de práticas esportivas de 82 modalidades. A inscrição é grátis e deve ser feita pelo Portal Curitiba em Movimento.

Entre as práticas oferecidas, em equipamentos da Prefeitura por toda a cidade, como Clubes da Gente, Centros de Esporte e Lazer, Centros da Juventude e Ruas da Cidadania, estão hidroginástica, natação, ginástica, zumba, alongamento, musculação, basquete, pilates, surf, ciclismo, circo, skate, handbeach, handebol, escalada, escalada esportiva, badminton, bocha, xadrez e yoga.

Os novos alunos se juntarão aos 25 mil que já fazem atividades físicas com as equipes da Smelj. As aulas recomeçam no dia 13/2.

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) reabre as inscrições depois de uma falha no sistema ocorrida no último dia 25 de janeiro. Pessoas que tenham conseguido se inscrever no Portal Curitiba em Movimento estão com suas vagas garantidas.

O sistema de inscrição para as atividades esportivas gratuitas da Prefeitura em 2023 ficou indisponível devido ao alto volume de acessos. O Instituto Cidades Inteligentes (ICI) é responsável pelos serviços digitais do município e reforçou o sistema durante esta semana.

Todas as idades

As atividades são inclusivas, com turmas para crianças, jovens, adultos e idosos. A frequência também é grátis e autorizada quando os interessados, depois de se cadastrarem e escolherem modalidade, local e horário, forem aprovados na avaliação física agendada. No momento dessa avaliação, idosos e pessoas com doenças crônicas ou deficiência devem apresentar atestado médico de aptidão física.

Veja que incrível