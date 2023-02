Nesta sexta-feira (03), o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Alto da Glória, vai celebrar São Brás com benção da garganta. O santo, que é conhecido como protetor contra as doenças da garganta e considerado o padroeiro dos radialistas, será lembrado em todas as missas do santuário nesta sexta.

Durante todas as celebrações do dia (7h, 12h, 15h e 19h30), os missionários redentoristas realizarão a tradicional “bênção de São Brás” ou “bênção da garganta”, que se faz cruzando duas velas sobre a garganta do fiel, rezando a oração: “Por intercessão de São Brás, Bispo e Mártir, livre-te Deus do mal da garganta e de qualquer outra doença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém”.

Protetor da garganta

A devoção ao santo provém de numerosas curas alcançadas, sendo a mais popular a de uma criança que havia engolido um espinho de peixe, que ficou preso na garganta. São Brás parou, olhou para o céu, orou e fez o sinal da cruz sobre o menino, que foi milagrosamente curado. O santo também é conhecido como padroeiro dos radialistas e comunicadores.

No Santuário Perpétuo Socorro, haverá missas com a bênção da garganta às 7h, 12h, 15h e 19h30. Os devotos e fiéis poderão rezar e acompanhar através das Redes Sociais do Santuário.

Dia de São Brás

A tradicional bênção de São Brás, ou “bênção da garganta”, concedida pela Igreja neste dia, está relacionada a um dos muitos milagres do santo. Uma mãe, em desespero, lhe apresentou o filho pequeno, que estava com uma espinha de peixe entalada na garganta. Brás o curou imediatamente e miraculosamente. A bênção e a iconografia do santo incluem um par de velas que ele segura, cruzadas, pois teria recebido, no calabouço escuro do cativeiro, um par de velas de um amigo, as quais o iluminava e aquecia. São Brás é venerado tanto no Ocidente como no Oriente.

Serviço

Dia de São Brás no Santuário Perpétuo Socorro

Sexta-feira (3)

7h, 12h, 15h, 19h30 – Missas com a bênção da garganta.

O Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro fica na Praça Portugal, s/n – Alto da Glória, Curitiba – PR. Telefone: 41 3253-2031.

Veja que incrível