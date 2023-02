A BR-376, na região da Serra do Mar, será emergencialmente interditada a partir das 18 horas desta quinta-feira (02) devido às fortes chuvas na região do km 669. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o volume de chuva acumulado na semana foi agravado nas últimas 24 horas. Por esse motivo, a rodovia será interditada para análise e acompanhamento do solo.

Segundo a PRF, todos os veículos estão sendo orientados a voltar assim que encontrem um retorno disponível. O ponto de bloqueio e último retorno possível está localizado no Posto da PRF em Tijucas do Sul (sentido Santa Catarina). No sentido Curitiba, o bloqueio acontece na praça de pedágio de Garuva.

A concessionária segue com os trabalhos e análise contínua do trecho para averiguação da segurança.

A rodovia ficará interditada pelo menos até às 6 horas de sexta-feira (03). A liberação depende da redução da quantidade de chuvas no local.

A PRF ainda informou que quanto as condições de segurança forem atendidas, a concessionária que administra a região comunicará a PRF. Assim que houver condições de liberação, a polícia vai coordenar uma operação para o restabelecimento da normalidade do fluxo de veículos.

