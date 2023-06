A venda dos ingressos para a 12ª edição do Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba começou nesta quinta-feira (01). São mais de 80 filmes exibidos entre os dias 14 e 22 de junho com ingressos a partir de R$ 7.

A edição de 2023 acontece nas salas do Cine Passeio e do Cineplex Novo Batel, com abertura no Ópera de Arame com a exibição do estreante “Casa Izabel”, filme curitibano estrelado por Luís Melo.

Ainda há programação on-line no Itaú Play. A plataforma de vídeo do Itaú reúne diversos curtas brasileiros que serão exibidos de forma gratuito entre os dias 20 de junho e 4 de julho.

Os ingressos são vendidos no site oficial do Festival.

Serviço

12º Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba

Data: 14 a 22 de junho de 2023

Local: Cine Passeio (R. Riachuelo, 410 – Centro) e Cineplex Novo Batel (Alameda Dom Pedro II, 255 – Batel)

Ingressos: R$7 (meia-entrada) e R$14 (inteira) pelo site oficial

