Henrique & Juliano anuncia mega show com convidados na Pedreira Paulo Leminski

Um dos maiores nomes da música sertaneja na atualidade – e a mais tocada no Brasil neste ano, a dupla Henrique & Juliano anunciou um show inédito em Curitiba, no dia 12 de abril, na Pedreira Paulo Leminski. O evento também vai contar com os shows de Nattan, ícone do piseiro; da dupla Rayane & Rafaela, revelação da música sertaneja; e do cantor goiano Grelo.

Os ingressos, que vão custar a partir de R$ 80, serão vendidos, a partir desta sexta-feira, 06 de dezembro, ao meio-dia, no site Guichê Web. A realização fica por conta das produtoras Seven Experience e GDO Produções.

Com alcance que chega a marca dos bilhões, Henrique & Juliano se consolidaram como alguns dos maiores artistas brasileiros, de todos os gêneros. O canal do YouTube soma mais de 16 milhões de inscritos, e quase 17 bilhões de visualizações. Na principal plataforma de áudio, o Spotify, são mais de 15 milhões de ouvintes mensais. Para se ter uma ideia do tamanho da dupla, eles são capazes de acumular só em três faixas mais de 550 milhões de plays. Não é à toa que nesta semana ganharam o título de artista mais ouvido do ano no Brasil pelo Spotify.

Já Nattan, responsável pelo hit “Tem Cabaré Essa Noite”, é a grande aposta da música nacional. O jovem cantor já ultrapassa os mais de 10,9 milhões de ouvintes mensais no Spotify; só no Instagram, tem 9,6 milhões de seguidores e mais de 8 milhões de inscritos no YouTube. Em 2024, o artista disponibilizou nas plataformas digitais as primeiras músicas do projeto “Estilo Nattanzinho”, DVD gravado em São Paulo.

As mineiras Rayane & Rafaela se mudaram muito jovens para Goiânia para tentar a vida como compositoras. Aliás, muitas das faixas mais executadas nacionalmente têm Rayane & Rafaela na composição. A paixão pela música trouxe uma forte união com os irmãos Henrique & Juliano – agora também empresários da dupla. O terceiro DVD da carreira, “Rayane & Rafaela Ao Vivo”, foi gravado em maio de 2023, composto por 15 faixas escolhidas e separadas a dedo no decorrer dos últimos anos.

Uma simples resenha nunca é simples quando se está com Henrique & Juliano. Preparando a gravação de um novo DVD, a dupla se reuniu com alguns compositores em uma pescaria, e o resultado foi a aposta de um novo sucesso: “Grelo” (Gabriel Ângelo), que em poucos dias se tornou viral nas principais plataformas de áudio. O ritmo, que ganhou o título de “seresta”, tem uma nova voz mostrando suas letras emotivas e estilo marcante para todo o Brasil. O jovem, nascido em Anápolis/GO, conseguiu a incrível marca de emplacar 11 músicas no Top 50 Viral Brasil, da maior plataforma de áudio, Spotify.

Ingressos e setores

STAGE FLOOR – o espaço oferece uma experiência VIP, com open bar que inclui Vodka Premium, Whisky Premium, Gin Premium, Água, Cerveja, Refri, Tônica, Energético, além de open food com churrasco. A área reservada sobre o palco oferece uma vista privilegiada do evento, com lounges confortáveis para descanso entre os shows. O setor também conta com acesso à frente do palco e banheiros exclusivos Ingressos custam R$ 1200 (meia entrada) e R$ 1800 (inteira);

CAMAROTE – espaço elevado e coberto, proporcionando uma visão panorâmica do evento. Oferece maior conforto, além de bares e banheiros exclusivos. Os visitantes também terão acesso à frente do palco, com todo o privilégio de estar em uma área reservada Ingressos custam R$ 250 (meia entrada) e R$ 500 (inteira);

PREMIUM OPEN BAR – além de um open bar completo com Vodka, Gin, Cerveja, Água, Refri, Tônica e Energético, os visitantes terão acesso à frente do palco e banheiros exclusivos no setor Ingressos custam R$ 310(meia entrada) e R$ 390 (inteira);

PISTA – proporciona acesso à frente do palco, com bares e banheiros exclusivos, além de uma área de alimentação para atender o público durante o evento. Ingressos custam R$ 80 (meia entrada) e R$ 160 (inteira).