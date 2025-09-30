Halloween na Cinemateca de Curitiba tem monstros clássicos e filmes de Kubrick

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Em clima de Halloween, a Cinemateca de Curitiba está com uma programação aterrorizante para este mês de outubro. Com entrada gratuita, o mês terá diversas mostras de diretores renomados, como Stanley Kubrick, além de filmes clássicos de terror.

Dando início a programação mensal, a Cinemateca promoverá nos primeiros dois fins de semana o festival “Halloween – Os Monstros Clássicos do Cinema“. Veja a programação:

2/10 (quinta-feira)

19h – Frankenstein (Terror, 1931, 70 minutos)

Direção: James Whale

3/10 (sexta-feira)

19h – Drácula (Terror, 1931, 75 minutos)

Direção: Tod Browning

4/10 (sábado)

19h – Monstros/Freaks (Terror, 1932, 62 minutos)

Direção: Tod Browning

5/10 (domingo)

18h – O Homem Invisível (Terror, 1933, 71 minutos)

Direção: James Whale

11/10 (sábado)

19h – A Noiva de Frankenstein (Terror, 1935, 75 Minutos)

Direção: James Whale

12/10 (domingo)

18h – O Lobisomem (Terror, 1941, 69 minutos)

Direção: George Waggner

Festival Luchino Visconti

Na metade do mês, entre 16 e 18 de outubro, o Festival Luchino Visconti ocupa a Cinemateca com quatro filmes do renomado diretor italiano.

A programação da mostra visita os filmes mais premiados como Rocco e Seus Irmãos e Os Deuses Malditos. Veja a programação:

16/10 (quinta-feira)

19h – Morte em Veneza (Drama, 1971, 130 minutos)

17/10 (sexta-feira)

19h – Violência e Paixão (Drama, 1974, 120 minutos)

18/10 (sábado)

15h30 – Rocco e Seus Irmãos (Drama, 1960, 180 minutos)

18/10 (sábado)

19h – Os Deuses Malditos (Drama, 1969, 97 minutos)

Stanley Kubrick na Cinemateca

A partir do dia 23 de outubro, alguns dos principais filmes do cultuado diretor Stanley Kubrick serão exibidos no cinema da prefeitura. O cineasta estadunidense é conhecido como um dos mais influentes da história do cinema. Veja a programação:

23/10 (quinta-feira)

19h – Glória Feita de Sangue (Drama, 1957, 88 minutos)

24/10 (sexta-feira)

19h – 2001, Uma Odisseia no Espaço (Ficção Científica, 1968, 149 minutos)

25/10 (sábado)

19h – Dr. Fantástico (Comédia, 1964, 95 minutos)

26/10 (domingo)

18h – Laranja Mecânica (Drama, 1971, 136 minutos)