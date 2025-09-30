A Banda Mais Bonita da Cidade prepara show intimista em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitibanos de coração e de origem, A Banda Mais Bonita da Cidade prepara um encontro especial com o público da capital paranaense. Nos dias 7 e 8 de outubro, o grupo apresenta na CAIXA Cultural Curitiba um show inédito em formato acústico, misturando canções clássicas com as novidades do álbum “O futuro já está acontecendo”.

Quem acompanha a trajetória da banda sabe que não é de hoje que eles conquistam corações Brasil afora. São 16 anos de estrada, sete discos lançados e uma legião de fãs apaixonados que cresceu exponencialmente desde 2011, quando “Oração” viralizou e emocionou o país inteiro.

+ Leia mais Nova obra de arte gigante transforma edifício no Centro de Curitiba

O novo trabalho marca uma virada na história da banda, como destaca o tecladista Vinícius Nisi: “O álbum é muito especial pra gente, foi o primeiro coproduzido com nosso guitarrista, Du Rozeira, e o primeiro registro também com o Vic Vilandez, nosso baixista. Esse disco marca a presença desses dois que embarcaram na aventura de fazer a Banda Mais Bonita comigo, com a Uyara e o Luís”. O repertório traz músicas como Calma, Talhamar e Promissões, refletindo o momento atual do grupo.

De lá pra cá, o quinteto curitibano conquistou importantes palcos, não só no Brasil, mas também em Portugal, França, Espanha, Argentina e Uruguai. Mesmo com toda essa projeção internacional, a banda mantém uma relação afetiva com Curitiba, sua cidade natal.

E é justamente esse afeto que será celebrado no Teatro da CAIXA Cultural. “Dessa vez vamos fazer um show acústico, experimentar uma sonoridade mais íntima, que achamos que combina com o Teatro. Vai ter violões, bandolim, acordeon, pianinho de brinquedo e vamos preparar um repertório especial, com músicas do primeiro e do segundo disco, além das novidades”, adianta Nisi.

A formação atual da banda traz Uyara Torrente na voz, com seu timbre inconfundível que marcou gerações; Vinícius Nisi nos teclados; Eduardo Rozeira, o Du Rozeira, na guitarra; Vic Vilandez no baixo; e Luís Bourscheidt na bateria. Juntos, eles reafirmam, a cada apresentação, a identidade poética, colaborativa e afetiva que se tornou a marca registrada do grupo.

Quem já assistiu a um show d’A Banda Mais Bonita da Cidade sabe que cada encontro com o público se transforma em um momento único de celebração da música. E nada mais especial do que celebrar em casa, com uma proposta intimista que promete emocionar os fãs de primeira viagem e os que acompanham o grupo desde o início.

Os ingressos custam R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada para cliente CAIXA e todos os casos previstos em lei). As vendas começam a partir das 10h do dia 27 de setembro, presencialmente na bilheteria da CAIXA Cultural Curitiba, e a partir das 15h na bilheteria digital.

Serviço:

A Banda mais Bonita da Cidade – show de lançamento do álbum “O futuro já está acontecendo”

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Rua Conselheiro Laurindo, 280, Centro

Data: 7 e 8 de outubro (terça e quarta-feira).

Horário: 20h e 18h (sessão extra no dia 08/10)

Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada para cliente CAIXA e todos os casos previstos em lei); vendas a partir das 10h do dia 27 de setembro de 2025, presencialmente na bilheteria da CAIXA Cultural Curitiba, e a partir das 15h na bilheteria digital (Link)

Horário bilheteria: de terça a sábado, das 10h às 20h e nos domingos e feriados das 10h às 19h

Duração: 90 minutos

Classificação: Livre

Capacidade: 125 lugares (2 para cadeirantes)

Mais informações: Site Curitiba | CAIXA Cultural | Instagram caixaculturalcuritiba | (41) 3041-2155