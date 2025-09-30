“Thunderstruck: Originals” em Curitiba tem 9 bandas e entrada gratuita

No domingo (05/10), o Crossroads abre suas portas para uma celebração especial da música independente local: o Thunderstruck – Originals. Com entrada gratuita, o evento reúne nove bandas de Curitiba em dois palcos – Thunder e Cross – a partir das 15h, mostrando a diversidade e a potência do panorama musical autêntico da cidade.
A proposta é simples e direta: um domingo inteiro para viver o som que nasce aqui. Do instrumental ao folk, do punk ao metal, passando pelo groove, garage rock e psychobilly, o público terá a chance de acompanhar artistas que mantêm viva a chama do rock e suas vertentes.
O line-up do Thunderstruck: Originals
A programação foi pensada para oferecer uma verdadeira imersão no que se produz de mais relevante na música curitibana hoje. Confira a ordem dos shows:
- 15h – She Is Dead (garage rock) – Palco Thunder
- 15h45 – Cigarras (punk) – Palco Cross
- 16h30 – Lenhadores da Antártida (folk/indie) – Palco Thunder
- 17h15 – Sick Sick Sinners (psychobilly) – Palco Cross
- 18h – River Rise Band (classic rock/hard rock) – Palco Thunder
- 18h45 – Macumbazilla (metal) – Palco Cross
- 19h30 – Mumbai Express (instrumental) – Palco Thunder
- 20h15 – Anacrônica (pop rock/psicodélico) – Palco Cross
- 21h30 – Wes Ventura (groove/afro caipira contemporâneo) – Palco Cross
Mais do que um festival
Além da música, o público poderá desfrutar do melhor da gastronomia do Crossroads, com cervejas geladas, drinks e opções de comida variadas. Importante: o evento é para toda a família, inclusive, pet friendly.
A experiência musical fica ainda mais completa com a parceria da loja de instrumentos musicais Garagem, de Curitiba, que intensifica o ambiente disponibilizando equipamentos que fazem esse tipo de celebração acontecer.
O projeto Cross Originals, concebido em 2022 com o objetivo de valorizar bandas que trazem sua própria identidade musical e mantêm o rock como paixão e estilo de vida, integra-se ao Thunderstruck. Dessa união nasce o Thunderstruck: Originals. Desde a criação do Cross Originals, dezenas de grupos já passaram por esse palco, comprovando que, ao contrário do que muitos acreditam, o rock segue pulsando com força em Curitiba.
Nomes já consagrados como Sick Sick Sinners e Macumbazilla dividem espaço com bandas em ascensão, como She Is Dead, Cigarras e Wes Ventura, compondo um mosaico sonoro que prova a vitalidade do cenário criativo curitibano.
O Crossroads fica na Av. Iguaçu, 2310, Curitiba.