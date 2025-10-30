Halloween em Curitiba tem maquiagem gratuita com equipe da Zombie Walk

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Halloween da Fundação Cultural de Curitiba (FCC) está chegando e, para quem ainda não tem fantasia, há uma boa notícia: a equipe da Zombie Walk vai montar um estúdio de maquiagens assustadoras no subsolo do Cine Passeio. Ali, o público poderá se transformar gratuitamente em personagens aterrorizantes para curtir a noite mais sombria do ano.

A festa acontece nesta sexta-feira (31/10), a partir das 19 horas, e segue até o amanhecer de sábado (01/11). Além das maquiagens, a programação especial reúne atividades no Cine Passeio, Estúdio Riachuelo e Gibiteca, todas gratuitas para os amantes de sustos e diversão.

Programação gratuita de Halloween em Curitiba

No Estúdio Riachuelo, o destaque vai para os jogos de terror desenvolvidos por artistas curitibanos. O Cine Passeio apresenta o Cine Madruga, com uma seleção de seis filmes de terror que prometem arrepiar o público. Já a Gibiteca completa a festa com contação de lendas urbanas, jogos de RPG e outras atividades assustadoramente divertidas.

A maquiadora profissional Flávia Nogueira, produtora da Zombie Walk Curitiba desde 2009, será uma das responsáveis por transformar o público em monstros assustadores. Seu portfólio é repleto de criações que vão do terror clássico às coloridas caveiras mexicanas, sendo referência na arte da caracterização.

“Minhas principais inspirações vêm dos filmes de terror, como Drácula e as produções do Zé do Caixão. Mas a base do meu trabalho é a cultura mexicana — estudo diretamente com professores de lá, buscando entender a origem das caveiras e da estética La Catrina”, conta a artista.

A Zombie Walk, realizada tradicionalmente no domingo de carnaval, reúne pessoas fantasiadas de zumbis e outros personagens de terror para caminhadas pelo Centro da cidade. O evento chega a reunir 20 mil pessoas em um show de performance urbana, arte e criatividade.

Serviço

Halloween Gibiteca + Estúdio Riachuelo + Cine Passeio

Data: sexta-feira (31/10) e sábado (1/11)

PROGRAMAÇÃO

Estúdio Riachuelo (R. Riachuelo, 407 – Centro)

Grátis

19h

Jogos de terror

Exposição de VHS clássicos

Produção de post its de filmes de terror

Terrortubro

Projeção das animações produzidas para o concurso de animação da ETC Brasil (Toon Boom)

21h

Mulheres do Cemitério: entre o tangível e o imaginário – Oficina de Web Quadrinhos

Inscrições pelo site www.guia.curitiba.pr.gov.br

22h

Premiação de Fantasias, Terrortubro e Concurso de Animações da ETC Brasil (Toon Boom)

* Os computadores das salas de aula estarão disponíveis para o público jogar durante a noite toda, até às 7h do dia seguinte

Cine Passeio (Rua Riachuelo, 410 – Centro)

Grátis. Apenas as sessões do Cine Madruga têm valores de ingressos

19h

Jogando com o Medo: Uma Imersão nos Gêneros de Terror no Mundo dos Games – Palestrante Giullian Felipe Marcoccia – Sala Valêncio Xavier

Exibição do curta Prelúdio da Loira Fantasma – Sala de Cursos



19h30

Mulheres do Cemitério: entre o tangível e o imaginário. Bate-Papo com Clarissa Grassi + Luciana Penante – Sala de Cursos

20h

Jogos de RPG Curitiba By Night no Terraço do Cine Passeio

20h30

Um Passeio pelo Terror, com José Aguiar – Sala Valêncio Xavier

21h

Mulheres do Cemitério: oficina de quadrinhos – Sala de Cursos

Inscrições pelo site www.guia.curitiba.pr.gov.br

22h30 – Cine Madruga

Noite dos Mortos-Vivos



22h45 – Cine Madruga

O Mal que Nos Habita



00h45 – Cine Madruga

Hereditário



1h – Cine Madruga

O Massacre da Serra Elétrica



3h – Cine Madruga

Poltergeist

*Ingressos para o Cine Madruga podem ser adquiridos no Ingresso.com