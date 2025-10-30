Bar em Curitiba faz batalha de karaokê com Guta Stresser neste Halloween

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta sexta-feira (31/10), o The Bowie prepara uma noite que promete agitar Curitiba com muita música e clima de terror. Sob o comando da atriz Guta Stresser e do ator Mauricio Vogue, o palco recebe o “Let’s Sing Under Pressure“, uma batalha de karaokê em edição especial de Halloween.

Para quem já está ansioso, o bar abre às 17h permitindo que o público se aqueça com algumas doses de coragem líquida. A festa de verdade começa às 21h, quando Guta assume o microfone como mestre de cerimônias, conduzindo os corajosos para uma noite de cantoria que promete arrepiar por vários motivos.

E atenção: se você sonha em mostrar seu talento vocal, corra! As vagas para participar da disputa são limitadas a apenas 16 pessoas.

O formato da competição é bem simples e super emocionante: as inscrições podem ser feitas até 20h30. Cada participante encara um duelo direto de voz e carisma, com votação por aplausos do público em rodadas no estilo torneio mata-mata até a grande final.

E não pense que você vai cantar de graça! Os vencedores da noite garantem prêmios bem legais: R$100 de consumo e voucher para o primeiro lugar, R$50 e voucher para o segundo, e um vale de 10 chopes Pilsen 300ml (um por dia até o fim do ano) para o terceiro colocado.

Como estamos falando de Halloween, a melhor fantasia também leva um voucher especial e, para quem trouxer a galera, a melhor torcida garante uma rodada de shots. Então, já comece a mobilizar seus amigos.

“O Bowie nasceu como um espaço de contracultura e convivência. A gente acredita no poder de unir a arte e a música para aproximar pessoas. Nosso público gosta de viver o momento, de cantar junto, de participar e é isso que faz o bar ser tão querido por todos em Curitiba”, diz Felipe Alves, sócio do The Bowie.

Drinks temáticos

E claro, o clima de Halloween vai tomar conta do espaço, com teias, abóboras, iluminação roxa e equipe à caráter.

No bar, os drinks temáticos ‘Poção do Bowie’, com muito gelo seco, e o ‘Chope das Sombras’ completam a experiência da festa. Uma combinação perfeita para quem quer se divertir com música e entrar no clima assustadoramente divertido do Halloween.

Serviço

Let’s Sing Under Pressure – Batalha de Karaokê Halloween

Quando: Quinta, 31 de outubro

Local: The Bowie Bar – Rua Marechal Deodoro, 2500

Entrada gratuita