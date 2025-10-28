Zumbis irão invadir shopping em Curitiba em ação de Halloween

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Você já imaginou um apocalipse zumbi dentro de um shopping? Pois é o que vai acontecer no Shopping Crystal, em Curitiba. Calma, ninguém vai perder pedaços do corpo ou virar jantar de mortos-vivos. A invasão zumbi mais divertida da cidade está chegando para agitar o Halloween curitibano.

Na próxima terça-feira (1º), a Mercadoteca do Shopping Crystal será transformada em um verdadeiro cenário de filme de terror. A proposta é diversão garantida para todas as idades.

Zombie Walk Day Crystal

O evento, batizado de Zombie Day Crystal, promete uma experiência imersiva para os apaixonados pela cultura zumbi. E o melhor: você não precisa fugir dos mortos-vivos, pode se juntar a eles. Vista sua melhor roupa rasgada, prepare aquela maquiagem de “recém-saído da cova” e venha fazer parte dessa invasão.

Para os pequenos que quiserem entrar no clima, haverá um camarim especial de maquiagem de terror comandado pela equipe do Zombie Walk Curitiba. Ali, as crianças poderão se transformar em adoráveis monstrinhos para curtir a festa.

Além da caracterização, o evento conta com decoração temática que vai fazer você se sentir dentro de um filme de George Romero (aquele diretor que praticamente inventou os zumbis modernos no cinema). Também estarão presentes estandes especiais e até um espaço para tatuagens com o artista Ulisses Rodrigues.

Rock dos anos 80

E o que seria de uma invasão zumbi sem uma trilha sonora à altura? A banda Live Transmission vai agitar o local com clássicos do rock dos anos 80, incluindo hits de David Bowie, The Clash, Joan Jett e Ramones. Dá para imaginar zumbis dançando “I Love Rock ‘n’ Roll”? Pois é o que você vai ver!

Aliás, por falar em dança zumbi, há rumores de que uma performance especial de “Thriller” pode acontecer durante o evento. Aquela coreografia clássica de Michael Jackson que todo mundo tenta imitar, mas poucos conseguem.

Quando?

O Zombie Day Crystal acontece no dia 1º de novembro, das 16h às 22h, na Mercadoteca do Shopping Crystal. Vale lembrar que o evento é gratuito e aberto para todos os públicos – tanto para humanos quanto para mortos-vivos.

Não se preocupe com estacionamento para sua “nave zumbi”. O shopping oferece estrutura completa para que você só precise se preocupar em arrastar os pés e gemer de forma convincente.

Então, se você é daqueles que adora uma boa caracterização ou simplesmente quer ver de perto essa invasão inusitada, marque na agenda. Vai ser uma tarde/noite para ninguém botar defeito – nem mesmo os mais exigentes caçadores de zumbis.