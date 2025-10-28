Estufa do Jardim Botânico vai ficar fechada até o fim do mês

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A estufa do Jardim Botânico, um dos cartões-postais mais queridos de Curitiba, vai permanecer fechada até 31 de outubro. Depois da mega-operação de limpeza das 3,8 mil peças de vidro que compõem a estrutura, agora é a vez da pintura interna da estrutura de ferro da cúpula ganhar uma repaginada.

Os corrimãos estão recebendo nova camada de tinta e a cascata passa por processo de limpeza completa. As plantas da Mata Atlântica que habitam o interior da estufa também estão sendo mimadas com cuidados especiais durante esse período.

A Galeria das Quatro Estações e o Café do Senac, que ficam próximos à estufa, também entraram na onda da renovação. A limpeza da parte interna começou nesta semana e deve seguir até 31 de outubro – período em que o espaço fica fechado para visitação.

Toda essa maratona de cuidados faz parte dos preparativos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente para o Natal de Curitiba 2025 – Juntos, o Inesquecível Acontece. A cidade já se prepara para brilhar em dezembro.

A estufa fechada não impede a visita ao Jardim Botânico como um todo. O parque oferece uma série de outros atrativos. Toda a parte externa da estufa e as coleções espalhadas pela área aberta podem ser visitadas normalmente.

Entre as opções de passeio está o Jardim das Sensações, experiência sensorial incrível que permite explorar diferentes texturas e aromas de plantas. Outra pedida são os Campos Curitibanos, localizados atrás da estufa – coleção que, inclusive, recebeu reconhecimento da Rede Brasileira de Jardins Botânicos (RBJB) ao conquistar o primeiro lugar no II Prêmio Helena Quadros.

Serviço

Jardim Botânico de Curitiba

Endereço: Rua Engenheiro Ostoja Roguski, 350, Jardim Botânico

Horário de funcionamento: todos os dias, das 6h às 19h30

Jardim das Sensações

De terça-feira a domingo

Das 9h às 17h – O percurso é feito em meia hora, por isso o último acesso é marcado para às 16h30

Fechado às segundas-feiras para manutenção. Se segunda-feira cair em um feriado, fica aberto. A visitação pode ser interrompida, em caso de chuva ou de condições climáticas adversas, para segurança das pessoas e da vegetação.