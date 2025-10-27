Curitiba promove noite de jogos de terror durante o Halloween

Jogos de arrepiar vão tomar conta dos computadores do Estúdio Riachuelo na noite do Halloween, comemorada nesta sexta-feira (31/10). A programação é gratuita e acontece das 19h até o amanhecer de sábado (1º/11).
O espaço, localizado no Centro, integra a programação especial do Dia das Bruxas da Fundação Cultural de Curitiba, ao lado do Cine Passeio e da Gibiteca. No local, o público poderá jogar mais de 13 títulos de terror.
Apesar do clima sombrio, a seleção de jogos foi pensada para agradar diferentes perfis de jogadores. Excepcionalmente para a noite do Halloween não há necessidade de inscrição prévia para jogar no Estúdio Riachuelo.
Jogos inéditos
Entre os jogos disponíveis no dia estão alguns inéditos, que ainda não foram lançados no mercado. Em primeira mão, o público poderá jogar o A.I.L.A., novo título da desenvolvedora Pulsatrix, a mesma responsável pelo premiado Fobia.
A.I.L.A está previsto para ser lançado em novembro, e é um dos mais aguardados do gênero. Outro destaque da noite é Lighthouse of Madness, produção 100% curitibana, ainda não lançada, que vem chamando atenção pela ambientação sombria. Também de Curitiba é Courage, que aposta em uma experiência de terror mais sensorial e experimental.
Além dos lançamentos, o público poderá jogar títulos consagrados e premiados, como Fobia e Teleforum, e outras criações independentes do cenário nacional: Bem Feito, Saborus e Haunted ROM.
Confira os jogos da programação
- A.I.L.A.
- Bem Feito
- Monstruário
- Courage: the videogame (curitibano)
- Fobia
- Haunted ROM
- Kriophobia
- Lighthouse of Madness (curitibano)
- Project Cartridge
- Saborus
- Saci: the cursed hunt
- Surrealidade
- Teleforum