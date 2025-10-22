Festa mistura lendas urbanas e cinema no Halloween em Curitiba

Imagina só: você entra num casarão francês de 1952, daqueles bem misteriosos com leões alados na entrada, bem em frente ao Cine Passeio, e dá de cara com a Loira do Táxi, Maria Bueno e o Pirata Zulmiro. Isso sem contar os personagens arrepiantes da Vigor Mortis que vão estar por ali também. Essa festa de arrepiar vai rolar no dia 31 de outubro, sexta-feira, quando o WAMOO Pub será tomado pela celebração de um ano do projeto Curitiba Sombria, em parceria com o DJANHO!, festival de cinema fantástico que está bombando na cidade.

O casarão, que dizem ser assombrado, vai ganhar uma decoração temática inspirada nas lendas urbanas curitibanas. No primeiro andar, para quem tem coragem, vai ter karaokê para soltar a voz e espantar os monstros que estiverem rondando. Ah, e tem cartomante também. Será que você teria coragem de saber o seu futuro numa noite de Halloween?

+ Leia mais Finados 2025: homenagens e memórias eternas no Cemitério Vertical de Curitiba

Subindo para o segundo andar, a DJ Luana Cherry vai comandar um set de pop rock dançante para todo mundo chacoalhar o esqueleto – literalmente! Depois, o DJ Darlanzzinho assume com um set em vinil super especial, cheio de trilhas de filmes de terror e hits dos anos 80. Durante a noite toda vai ter brincadeiras arrepiantes e até um concurso de fantasias com premiação.

>>> Nesta quarta-feira (22/10) parte da renda obtida com a venda de jornais impressos da Tribuna será destinada ao Lar Hermínia Scheleder no projeto Tamo Junto Com… Acesse, conheça a história da instituição e doe você também.

O casarão tem um rooftop, de onde dá para observar a cidade como um verdadeiro vampiro à espreita.

Para quem quiser garantir presença nessa festa de arrepiar, os ingressos já estão disponíveis no site Disk Ingressos, a partir de R$ 50 (1º lote), mais a taxinha da plataforma.

Vale lembrar que o projeto Curitiba Sombria começou com passeios noturnos de van pelas lendas da cidade, que rolam todos os sábados desde o Halloween do ano passado. De lá pra cá, o projeto cresceu e virou um mix de experiências, com clube de leitura, sessões de cinema e várias atividades, sempre com foco nas histórias sombrias da nossa cidade.

Já o DJANHO! é mais antigo ainda! Nasceu em 2013 pela produtora Vigor Mortis, com o nome “Grotesc-O-Vision”. Em 2022, foi rebatizado como “DJANHO! É a Mostra Internacional e Interbairros de Cinema Fantástico de Curitiba, piá!”, e hoje é o maior festival do gênero no Paraná e um dos maiores do país. O evento celebra o cinema fantástico, com produções nacionais e internacionais, de cineastas consagrados e independentes.

Para quem curte cinema, o DJANHO!2025 está com sessões gratuitas na Cinemateca de Curitiba, MIS-PR/Espaço Cadeia Produtiva e no Antigo Necrotério (Museu Paranaense de Ciências Forenses). Os ingressos são distribuídos presencialmente, por ordem de chegada, uma hora antes de cada sessão. No Cine Passeio, as sessões têm valor promocional de R$ 6, disponíveis no Ingresso.com e nas bilheterias.

Serviço

Curitiba Sombria apresenta: Halloween do DJANHO!

Quando: 31 de outubro, sexta-feira

Onde: WAMOO Pub – Rua Riachuelo, 427.

Horário: a partir das 21h

Ingressos: https://www.diskingressos.com.br/evento/1727/2025-10-31/pr/curitiba/curitiba-sombria-apresenta-halloween-do-djanho

Classificação: 18 anos.