Com missas, ações sociais e Tributo Atemporal, o Cemitério Vertical prepara um fim de semana de acolhimento e tranquilidade

O Dia de Finados 2025, feriado religioso comemorado em 2 de novembro, será marcado por uma programação especial no Cemitério Vertical de Curitiba, com demonstrações de fé, recordações e afetos.

Programação especial de Dia de Finados 2025

Nos dias 1º e 2 (sábado e domingo), o Cemitério Vertical amplia o horário de visitação até às 18h30 para garantir que todos possam prestar suas homenagens com tranquilidade no Dia de Finados. O local receberá visitantes em um ambiente de acolhimento e tranquilidade, para que cada família possa reviver lembranças que atravessam o tempo.

Clique aqui e garanta sua participação nas Homenagens ao som de violino (inscrições limitadas).

Ao longo de mais de três décadas, o Cemitério Vertical consolidou-se como sinônimo de respeito, dignidade e cuidado, oferecendo serviços de sepultamento, cremação e assistência funeral que acolhem as famílias em diferentes etapas da despedida. Neste Finados, reafirma seu compromisso de celebrar a vida e o legado de quem partiu, promovendo um momento que vai além do luto.

Homenagem aos que partiram com lembranças e saudade

O Dia de Finados reforça que cada vida deixa uma memória que se perpetua em quem permanece. As atividades incluem missas solenes, apresentações musicais e ações sociais, como a adoção de cães na Feira Social Pet, as campanhas de saúde do grupo Médicos de Rua, as feiras de artesanato da 3a Idade (Pastoral da Comunidade Nossa Sra. Das Dores) e também as feiras de produtos artesanais e institucionais do Socorro aos Necessitados e Lar dos Idosos do Tarumã.

Entre os espaços, destaque para a exposição “Passagens do tempo: uma homenagem ao amor”, realizada em parceria com AmorQuidário, e para as oficinas de pulseiras e mini-álbuns no Jardim das Memórias, que estimulam a expressão dos sentimentos em pequenos gestos.

Ao entardecer dos dias 1º e 2, o Tributo Atemporal transforma o Jardim das Memórias em um cenário de reflexão e emoção. Em meio a uma luz serena e um som que toca a alma, o momento celebra o amor que atravessa o tempo e as memórias que nunca se apagam.

Serviços e horários de atendimento

Para oferecer mais conforto aos visitantes, o Cemitério Vertical ampliará o horário de visitação até às 19h no Dia de Finados, permitindo que todos possam prestar suas homenagens com calma e paz. Os serviços administrativos também terão atendimento especial durante o fim de semana, funcionando das 8h às 17h30.

O local contará ainda com serviços gratuitos de apoio e acessibilidade, como suporte às emergências médicas, das 7h30 às 19h, e o Leva e Traz – Transfer, que operará das 7h30 às 20h, com saídas de hora em hora a partir da Avenida Victor Ferreira do Amaral, esquina com o Shopping Jockey Plaza.

Intérprete de Libras

No dia 2 de novembro, haverá também intérpretes de Libras ao longo do evento.

Confira abaixo a programação completa do Finados 2025 no Cemitério Vertical

Dia 1º de novembro (sábado)

AUDITÓRIO CENTRAL – TARDE

16h – Abertura | Missa Solene: celebração na Paróquia Santa Bertila

ÁREA EXTERNA – DIA TODO

9h às 17h – Feira Social Pet: adoção de cães em parceria com ONGs protetoras de animais

9h às 17h – Médicos de Rua: aferição de pressão, enfermagem, cuidados e orientação de saúde

9h às 17h – Feira de Produtos Artesanais e Institucionais: Socorro aos Necessitados e Lar dos Idosos do Tarumã

9h às 17h – Feira de Artesanatos: artistas locais

ÁREA INTERNA (BLOCOS) – DIA TODO

Exposição “Passagens do Tempo: uma homenagem ao amor” – realizada pelo AmorQuidário, com venda de orquídeas

Homenagens ao som de violino (inscrições limitadas). Garanta sua participação antecipadamente pelo WhatsApp (41)991999535 ou clicando aqui.

JARDIM DAS MEMÓRIAS – TARDE

18h30 – Tributo Atemporal: luzes e emoção em celebração às lembranças

Dia 2 de novembro (domingo)

AUDITÓRIO CENTRAL – MANHÃ

8h – Missa Solene: celebração na Paróquia Santa Bertila

9h30 – Apresentação Coral Vertical

10h – Apresentação musical: Marise Produções Musicais

11h – Missa Solene: celebração na Paróquia Santa Bertila

AUDITÓRIO CENTRAL – TARDE

13h – Apresentação musical: Escola de Música Musicallis

15h – Culto Ecumênico com apresentação do Curitiba Coral (Igreja Adventista do Sétimo Dia)

17h – Missa Solene: celebração na Paróquia Santa Bertila

18h – Apresentação Coral Vertical

18h15 – Homenagem “Caminho das Luzes”

ÁREA EXTERNA – DIA TODO

8h às 18h – Espaço Criança: enquanto você realiza sua visita, seu filho estará seguro com recreadores

8h às 18h – Feira de Artesanatos da 3ª Idade: Pastoral da Comunidade Nossa Sra. das Dores

9h às 17h – Feira Social Pet: adoção de cães em parceria com ONGs protetoras de animais

9h às 17h – Médicos de Rua: aferição de pressão, enfermagem, cuidados e orientação de saúde 9h às 17h – Feira de Produtos Artesanais e Institucionais: Socorro aos Necessitados e Lar dos Idosos do Tarumã

9h às 17h – Feira de Artesanatos: artistas locais

ÁREA INTERNA (BLOCOS) – DIA TODO

Exposição “Passagens do tempo: uma homenagem ao amor” – realizada pelo AmorQuidário, com venda de orquídeas

Homenagens ao som de violino (inscrições limitadas). Garanta sua participação antecipadamente pelo WhatsApp (41)991999535 ou clicando aqui.

JARDIM DAS MEMÓRIAS – DIA TODO

Oficina de pulseiras personalizadas

Mini-álbum: ação especial para clientes

19h – Tributo Atemporal: luzes e emoção em celebração às lembranças

Serviço – Finados 2025 no Cemitério Vertical de Curitiba

Dias: 1º e 2 de novembro

Local: Cemitério Vertical de Curitiba – R. Konrad Adenauer, 940, Tarumã, Curitiba

Contato: WhatsApp (41)991999535 | 0800 41 6262

Siga o Cemitério Vertical de Curitiba nas redes sociais

Instagram | TikTok | Facebook | YouTube