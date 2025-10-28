Burger King dá sanduíche grátis para quem mostrar boleto no Halloween

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Serasa se uniu com o Burger King para lançar uma promoção para lá de curiosa para este Halloween. Nesta sexta-feira (31/10), quem mostrar um boleto bancário, seja pago ou não, em um BK Drive participante da promoção poderá levar para casa um sanduíche Cheddar Duplo de graça.

Além disso, quem mostrar o aplicativo da Serasa instalado no celular também pode ganhar uma batata frita média para completar o combo na faixa. A promoção é válida somente das 0h01 às 23h59 de sexta, ou enquanto durarem os estoques.

De acordo com a promoção, é aceito somente um pedido por carro e CPF.

BK Drives participantes no Paraná

Cascavel – Avenida Brasil;

Curitiba – R. Bispo Dom José;

Curitiba – Rod. Br-116,;

Curitiba – Av. Marechal Floriano Peixoto;

Curitiba – Rua Domingo Stapasson;

Curitiba – Rua Jerônimo Durski;

Curitiba – Rua Francisco Frishmann;

Curitiba – Av. Silva Jardim;

Foz do Iguaçu – Av Jorge Schimmelpfeng;

Londrina – Avenida Higienópolis;

Londrina – Av Saul Elkind;

Maringá – Praça Manoel Ribas;

Maringá – Praça Senador Abilon de Souza Naves;

Pinhais – Rodovia João Leopoldo Jacomel;

Ponta Grossa – Rua Balduino Taques;

São José dos Pinhais – Av. das Torres.