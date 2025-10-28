De Roberto Carlos a Paulo Ricardo: 11 shows agitam o Teatro Positivo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem aí curte uma boa programação cultural? Pois preparem a agenda porque o Teatro Positivo vai ferver em novembro com uma mistura deliciosa de atrações nacionais e internacionais. Tem música, tem dança, tem comédia – um verdadeiro festival pra todos os gostos.

O rei Roberto Carlos volta a Curitiba nos dias 27 e 28 com o show “Eu Ofereço Flores”. Com mais de 60 anos de carreira e aquele repertório que todo mundo conhece (e canta junto), o rei segue arrastando multidões apaixonadas.

Mas a agenda começa bem antes! Logo no dia 1º, Paulo Ricardo celebra seus 40 anos de carreira com a turnê “Paulo Ricardo XL”. O ex-vocalista do RPM promete uma verdadeira viagem no tempo com aqueles hits que marcaram gerações. Quem aí não cantou “Olhar 43” ou “Rádio Pirata” alguma vez na vida?

E para quem curte dar boas risadas, a Bruna Louise chega no dia 2 com o espetáculo “O Que Passa na Cabeça Dela”. Já conhecia? Ela traz histórias autobiográficas super divertidas. O humor segue em alta no dia 19 com o stand-up “Fora da Plateia” do Gio Lisboa – aquele mesmo do “Pretinho Básico” e “Bola nas Costas”.

Agora, se você é fã de atrações internacionais, prepare o coração! O grupo Now United desembarca em Curitiba no dia 12 com a turnê “Now or Never”, reunindo integrantes atuais e antigos do grupo que conquistou fãs em todo o mundo.

Para os amantes da dança, o espetáculo “Tango Genuine” promete esquentar o palco no dia 5, trazendo toda a intensidade e paixão do tango portenho. Imperdível!

Depois de dez anos longe dos palcos curitibanos, o Teatro Mágico está de volta com o show “O Reencontro”, no dia 20. Já Maurício Manieri revisita grandes clássicos no show “Classics”, dia 14, com sucessos próprios e hits das décadas de 70, 80 e 90.

E tem sertanejo também! Rick & Renner, uma das duplas mais queridas do Brasil, apresentam a turnê “Em nome da música” no dia 21, com aqueles sucessos que todo mundo conhece e novas composições.

No Teatro UP Experience (TUX), o talento local ganha destaque no dia 13 com um encontro super especial: a Orquestra Sinfônica de Curitiba (OSC), o maestro Carlos Domingues e o cantor Leon Knopz celebram os Beatles e Wings. No repertório, clássicos como “Love Me Do”, “Get Back” e “I Saw Her Standing There”, misturados a composições autorais curitibanas. A OSC volta ao TUX no dia 26 com “Vintage Vibes on Stage”, com participação de Norton Jede, trazendo versões de “Stand By Me”, “Suspicious Mind” e outros sucessos que marcaram épocas.

Agenda Teatro Positivo

01/11 – Paulo Ricardo

02/11 – Bruna Louise

05/11 – Tango Genuine

12/11 – Now United

14/11 – Maurício Manieri

19/11 – Gio Lisboa

20/11 – Teatro Mágico

21/11 – Rick e Renner

27 e 28/11 – Roberto Carlos

Agenda TUX

13/11 – Made in Cwb/Beatles Wings & autorais

26/11 – Vintage Vibes on Stage