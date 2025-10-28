Festival de cinema em Curitiba reúne filmes clássicos e produções inéditas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O festival Djanho! começa nesta quarta-feira (29/10) e segue até o dia 5 de novembro, percorrendo quatro espaços de Curitiba: Cine Passeio, Cinemateca de Curitiba, Museu de Ciências Forenses e Espaço Cadeia Produtiva, do Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR). Nesta edição, o festival apresenta 53 filmes de 11 países e quatro continentes, entre longas e curtas-metragens, incluindo produções inéditas, estreias brasileiras e uma seleção de clássicos do cinema de horror.

A abertura acontece às 19h no Cine Passeio, com a exibição de “Ogiva – O Mundo Não é Mais Nosso”, dirigido por Cadu Rosenfeld. O filme é uma adaptação do quadrinho homônimo da editora Pipoca & Nanquim e se destaca por ter sido uma das maiores campanhas de financiamento coletivo da história do audiovisual brasileiro, arrecadando R$ 540 mil com o apoio de mais de 4 mil colaboradores. A produção mistura elementos de ficção científica e horror, narrando a sobrevivência em um Brasil pós-apocalíptico.

Entre as produções paranaenses, o festival destaca o longa “Aloha, Malandro”, de Evandro Scorsin, que combina humor e violência cotidiana nas ruas de Curitiba. O público também poderá conferir uma série de curtas que revelam a força do cinema de gênero local, como Tente Sua Sorte, de Guenia Lemos, estrelado por Caroline Roehrig, recentemente premiada como Melhor Atriz no Los Angeles Brazilian Film Festival; Ecos do Passado, de Ales de Lara; e A Modelo, de Luiz H. Costa, livremente inspirado em H.P. Lovecraft, além de outras produções estudantis e independentes.

No Cine Passeio, os ingressos custam R$ 6 e já estão disponíveis no site Ingresso.com. As exibições na Cinemateca, no MIS-PR e no Museu de Ciências Forenses são gratuitas, com ingressos distribuídos uma hora antes de cada sessão, por ordem de chegada. A organização recomenda que o público chegue com antecedência, especialmente para as sessões no antigo necrotério, que costumam lotar rapidamente.

Clássicos do horror no festival Djanho!

Nesta edição, o festival apresenta uma mostra de clássicos do horror, incluindo The Stuff (1985), O Retorno dos Mortos-Vivos (1985), O Vingador Tóxico (1984) e A Noiva de Frankenstein (1935), dando oportunidade de revisitar obras históricas do gênero.

Além das sessões de cinema, a programação inclui duas mesas especiais. No dia 1º de novembro, Ernani Silva, criador da Darkflix, fala sobre os caminhos do horror brasileiro no streaming. No dia 2, o encontro “Além da Garota Final” reúne diretoras selecionadas para o Djanho! 2025 em uma conversa sobre criação, representação e protagonismo feminino no cinema de horror, com mediação de Maria Luiza Staut e tradução simultânea em Libras.

Serviço

DJANHO! – Mostra Internacional e Interbairros de Cinema Fantástico de Curitiba, piá!

Data: 29 de outubro a 5 de novembro de 2025

Locais: Cine Passeio (Rua Riachuelo, 410); Cinemateca de Curitiba – Sala Groff (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174); Museu de Ciências Forenses – Polícia Científica do Paraná (Av. Visconde de Guarapuava, 2652) e Espaço Cadeia Produtiva – MIS-PR (Rua Barão do Rio Branco, 395).

Ingressos: R$ 6 no Cine Passeio (disponíveis no Ingresso.com); gratuitos nos demais espaços

Programação completa disponível em www.djanho.com