Festival de Curitiba divulga datas de 2026 e abre inscrições para o Fringe

Faltam menos de cinco meses para Curitiba receber a 34ª edição do Festival de Curitiba, um dos maiores festivais de Artes Cênicas da América Latina. De 30 de março a 12 de abril, a capital paranaense e Região Metropolitana vai ferver com mais de 300 espetáculos que prometem transformar a cidade em um grande palco a céu aberto.

O Festival de Curitiba é o maior impulsionador da economia criativa da cidade, ocupando dezenas de teatros, espaços culturais, praças e ruas com uma programação que já está sendo desenhada para ser pulsante e super diversa.

Fabíula Passini, diretora do festival, conta que os preparativos já estão a todo vapor. “Já estamos programando alguns dos espetáculos da Mostra Lucia Camargo com nossa equipe de curadores circulando o Brasil, assim como de toda a programação, com a abertura dos cadastros do Fringe, possíveis humoristas para o Risorama, as atrações do MishMash, as ações do Programa Guritiba e alguns dos chefs e restaurantes do Gastronomix. Queremos fazer da 34ª realização uma grande edição do Festival de Curitiba”, explica.

Vale lembrar que a curadoria está, pelo quarto ano consecutivo, nas mãos de um time de peso: a produtora, gestora cultural e pesquisadora Daniele Sampaio; a atriz, dramaturga e produtora Giovana Soar; e o professor de Filosofia, crítico e dramaturgo Patrick Pessoa.

Fringe abre cadastros e promete diversidade

O Fringe, aquela mostra democrática que todo mundo adora e que funciona como uma verdadeira vitrine das artes cênicas no Brasil, já está com os cadastros abertos para companhias e grupos que querem fazer parte da programação do 34º Festival de Curitiba.

Criada em 1998, a mostra é bem tradicional e reúne apresentações de várias linguagens, como teatro, circo, dança, música, artes visuais, literatura e atividades formativas. Desde 2023, ela é dividida em Espetáculos de Rua, Mostras e Circuito Independente. As apresentações dos espetáculos da grade do Fringe em 2026 acontecem de 31 de março até 12 de abril.

Rana Moscheta, coordenadora do Fringe, disse que manter a pluralidade de linguagens e, principalmente, de regiões, é um dos principais objetivos da mostra. “Queremos alcançar diferentes grupos e produtoras para mantermos a diversidade de participações, atraindo propostas de todas as regiões do Brasil, seguindo o posicionamento de fazermos um ‘Festival para Todos’ e mantendo o objetivo central de ser um impulsionador de encontros, trocas, vivências e de experiências. A Rodada de Conexões, que já é um grande sucesso nas últimas duas edições, manterá a sua troca de contatos e intercâmbios entre companhias, curadores e programadores nacionais, assim como pitchs e visitas técnicas a grupos curitibanos”, explica.

A partir de 3 de novembro (segunda-feira), companhias, grupos, produtoras e instituições artísticas e de estudantes já podem se cadastrar para participar da Mostra Fringe. Os interessados podem escolher entre três formatos: “Mostras”, “Espetáculos de Rua” e “Circuito Independente”.

Para quem quer participar das “Mostras”, é preciso ter cinco atividades, com pelo menos quatro espetáculos, identificadas por um conceito ou tema que destaque trabalhos de linguagens ou linhas de pesquisas semelhantes. Já em “Espetáculos de Rua”, as apresentações acontecem em espaços públicos de Curitiba e região, programados em blocos de quatro dias. Importante: 80% dos integrantes precisam ter DRT ou registro sindical, mas também são avaliadas propostas de grupos de instituições de ensino de artes cênicas.

Para o “Circuito Independente”, quem quiser participar do Fringe com programação própria em espaços culturais de Curitiba e região também precisa informar os dados sobre as atrações.

Serviço:

34ºFestival de Curitiba – 30 de março a 12 de abril

Fringe 2026 – Inscrições abertas para cadastros do Fringe 2026

Companhias, grupos e produtoras ou instituições artísticas independentes e de estudantes que queiram se apresentar dentro dos formatos “Mostras”, “Espetáculos de Rua” e “Circuito Independente”.

Data: A partir de 3 de novembro

Cadastros pelo link: https://fringe.com.br/cadastros-2026