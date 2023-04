Grupo Lanteri brilha com retorno da Paixão de Cristo após cinco anos

Emoção, palmas e reconhecimento. O Grupo Lanteri voltou a fazer uma excelente encenação da Paixão de Cristo em Curitiba. O espetáculo na noite de sexta-feira (7) ocorreu no bairro Orleans, em um terreno doado pela Arquidiocese de Curitiba. Com uma área de 15.000 m², entre a Rodovia do Café e a Rua Amadeu Piotto, o público participou ativamente do espetáculo. Mais de quinze mil pessoas estiveram no chamado espaço Lanteri, um retorno após cinco anos na capital paranaense.

A encenação foi composta por 31 cenas que narram a vida de Jesus Cristo, desde o nascimento até a morte, ascensão e ressureição. São 90 personagens com o envolvimento de 400 voluntários entre atores, equipe técnica e produção.

Com uma estrutura comparada a grandes shows na cidade, a apresentação contou com quatro palcos e passarelas. A encenação durou quase duas horas, levando o público as lágrimas em vários momentos da apresentação.

Teatro feito pelo povo

Foto: Vitor Dias

A Associação Cultural Lanteri há mais de 40 anos ocupa lugar de destaque no cenário cultural de Curitiba pela qualidade no trabalho e de suas propostas inusitadas, levando cultura à grande massa popular. Desde sua origem o grupo mantém como característica principal “o teatro feito pelo povo para o povo”. Seus integrantes são voluntários, pessoas de todas as idades, religiões e classes sociais.

A encenação do grupo Lanteri é a segunda maior do Brasil, ao ar livre. A primeira apresentação do espetáculo foi em 1978, na Vila São Paulo, no Uberaba, em Curitiba. As últimas apresentações ocorreram em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba.

Veja que incrível