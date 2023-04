O Gastronomix 2023 é uma das atrações do Festival de Curitiba. O evento acontece neste sábado (1o) e no domingo (2), no White Hall Jockey Eventos, das 11h às 18h. Dez dos melhores restaurantes do país vão participar da feira gastronômica. Cada estabelecimento serve dois pratos especiais com valores entre R$ 25 e R$ 35, ao som da melhor música instrumental da cidade.

Esse é o primeiro Gastronomix depois da pandemia da Covid-19. A volta do festival trouxe diversas mudanças, começando pelo local. Antes a feira era sediada no Museu Oscar Niemeyer (MON) e, agora, será no espaço Jockey Eventos. De acordo com os curadores, a intenção é trazer mais conforto ao público.

O ambiente também conta com espaço kids exclusivo do Muralzinho de Ideias para entreter a criançada, e é pet friendly, apresentando uma estrutura especial para o bem-estar dos pets. “Eu digo que não vale a pena ir só para almoçar. É um dia para ir sem pressa e passar o dia todo com os amigos e a família toda para curtir cada momento”, afirma um dos curadores do evento, o chef Celso Freire.

A música é outro ponto alto da feira gastronômica. Com muito jazz, blues e canções brasileiras instrumentais, os melhores músicos de Curitiba criam a trilha sonora do Gastronomix 2023.

Os bluesman Décio Caetano Trio, Bene Chireia Duo e manita Trio, os craques do jazz Glauco Solter, Paulinho Branco e o saxofonista Derico estão entre as atrações, bem como a dupla Julião Boêmio e Vina Chamorro, com o melhor do choro e da MPB instrumental.

Outro destaque vai para as sobremesas e drinques. A chef Gabriela Freire, uma das curadoras da feira, comenta que essa é a edição com “sobremesas mais bem estruturadas da história do evento”.

A carta de bebidas também está bem completa. Estações de bebidas como Ponto Gin, Continental Cocktails e Bar Gmix com chope, cerveja, vinhos, refrigerantes, sucos e água fazem parte do espaço.

Foto: Divulgação / Daniel Sorrentino

O melhor da gastronomia

O paladar dos visitantes do Gastronomix 2023 vai viajar pelo melhor da gastronomia contemporânea. A curadoria do evento selecionou dez restaurantes que traçam o panorama do campo no Brasil, valorizando a comida de qualidade, a preços acessíveis.

Os restaurantes desta edição são: Antonina 336, Nanica, Ragú Rotisserie, Chez Margot Bistrô, Gelataio Art, Emy by Kazuo, Casa do Porco (do chef Jefferson Ruedda), Hi Pokee, (do chef Ravi Leite), O Guará (do chef Willian Vieira), e Casa Roccia (do chef Onildo Rocha).

O Jockey Eventos fica na Rua Dino Bertoldi, 740 – Tarumã). Ingressos à venda pelo https://festivaldecuritiba.com.br/evento/gastronomix/