Francis Ford Coppola em Curitiba: cineasta vai receber alta honraria do governo do Paraná

O Governo do Paraná vai conceder a Ordem do Pinheiro, a mais alta honraria do Estado, ao cineasta americano Francis Ford Coppola. A cerimônia será na quinta-feira (31), no Palácio Iguaçu.

Coppola está no Brasil para divulgar seu novo filme, “Megalópolis”, e já disse que Curitiba serviu de inspiração para a criação do cenário da obra. Ele passou pela cidade há alguns anos em uma visita que durou três semanas e teve um encontro marcante com o arquiteto Jaime Lerner, ex-governador do Paraná, que ajudou a formatar o protagonista do filme.

No mesmo evento, a Secretaria da Cultura apresentará ao cineasta o PrFilm Commission, programa de iniciativa do Governo do Estado que visa estimular e apoiar a produção audiovisual. O encontro também contará com a presença de cineastas paranaenses.

Antes da cerimônia, Coppola ministrará uma masterclass para alunos de Cinema da Universidade Tuiuti, reencontrando o local que também esteve em 2003. Depois ele vai até o Instituto Jaime Lerner e à noite participa da exibição especial do filme no Cine Passeio.

