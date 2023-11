Folclore Ucraniano Barvinok promove homenagem às vítimas de genocídio

O Folclore Ucraniano Barvinok, de Curitiba, realiza a quarta edição do concerto em homenagem às vítimas do Holodomor, um dos capítulos mais sombrios da história ucraniana. O evento, que teve início em 2018, busca lembrar o genocídio ocorrido nos anos de 1932 e 1933, quando milhões de ucranianos pereceram devido à fome provocada pelo governo de Stalin.

O concerto, que mistura música, poesia e história, tem como objetivo não apenas recordar esse trágico episódio, mas também celebrar a resiliência, força e patriotismo do povo ucraniano.

O Holodomor, que significa “morte pela fome”, foi um período terrível na história da Ucrânia, no qual milhões morreram devido à fome provocada pelo governo soviético. Em 2022, essa tragédia humanitária foi reconhecida pelo Senado brasileiro e passou oficialmente a ser lembrada no país justamente no quarto sábado de novembro. O concerto do Folclore Ucraniano Barvinok tem como missão trazer à tona a memória dessas vítimas e honrar seu legado. Ao longo da noite, os espectadores serão levados a uma viagem histórica por meio de músicas e poemas que representam a resiliência e a perseverança do povo ucraniano, que nunca esqueceu suas origens, cultura e tradições, independentemente das adversidades enfrentadas ao longo dos anos, incluindo os desafios atuais enfrentados pelo país.

O evento, que já foi adaptado para o formato online em 2020 devido à pandemia de Covid-19, voltou ao palco em 2022 em uma edição histórica, que contou com a participação especial da solista ucraniana Tatyana Pyrogova, renomada integrante do Coro Nacional Veryovka, maior coro de músicas do país do leste europeu.

O concerto conta com um roteiro cuidadosamente elaborado pelo folclorista Andreiv Choma e é regido pelo maestro Felipe Melnyk Oresten, ambos membros do Folclore Ucraniano Barvinok. Com 30 coralistas acompanhados por uma orquestra de câmara, a apresentação promete emocionar o público com suas interpretações e performances. A apresentação também vai contar com dois solistas convidados, Lucia Jathay e Raphael Semchechen, e participação especial das crianças da escolinha da Sociedade Ucraniana do Brasil.

Neste ano, além das músicas, os membros do Barvinok interpretarão poemas escritos por renomados autores da literatura ucraniana, como Taras Shevchenko, Lesya Ukrainka e Helena Kolody, além de membros da nova geração literária ucraniana, como Victoria Amelina e Lyuba Yakimchuk. A ideia é destacar como a história do Holodomor foi transmitida por meio da arte ucraniana, incluindo literatura e canções, prestando uma homenagem não apenas às vítimas, mas também à luta incansável do povo ucraniano pela liberdade.

O concerto do Folclore Ucraniano Barvinok tem sido um meio essencial para lembrar o Holodomor e para apoiar o reconhecimento mundial desse episódio sombrio na história ucraniana. Desde sua primeira edição, o evento buscou entrelaçar o universo do cancioneiro ucraniano com fatos históricos e depoimentos emocionantes, contribuindo para manter viva a memória das vítimas e a história do povo ucraniano.

Em 2022, foram duas noites de apresentações com a plateia lotada, reforçando a importância desse concerto como um meio de educação e homenagem às vítimas do Holodomor, assim como um tributo à cultura ucraniana e sua resiliência ao longo da história.

Serviço

4º Concerto em memória às vítimas do Holomodor | Folclore Ucraniano Barvinok

Data: 25/11 (sábado), às 19h30

Local: Salão da Sociedade Ucraniana do Brasil (Alameda Augusto Stellfeld, 795, Centro, Curitiba-PR)

Ingressos: R$ 40 + 1 kg de alimento não perecível (inteira, há também meia-entrada, conforme a legislação)

Venda antecipada de ingressos pela secretaria da Sociedade (telefone: 41 3224-5597 – seg-sex das 12h-17h, falar com Jeanne) ou pelas redes sociais (Instagram: @subras.oficial ou @barvinokoficial)

