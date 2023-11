Feira Mamute reúne mais de 170 expositores em Curitiba neste sábado

No sábado (18), das 11h às 20h, ocorre a 5ª edição da Mamute Feira Gráfica, um evento gratuito que reúne um panorama plural das artes gráficas, da criatividade e da literatura, com uma programação cultural e festiva, reunindo artistas e iniciativas de mais de 30 cidades e 10 estados diferentes – contemplando todas as regiões do país, além de Argentina e Uruguai.

O evento, que ocupa o estacionamento da Câmara Municipal de Curitiba e parte da Praça Eufrásio Corrêa, reuniu mais de seis mil pessoas em sua última edição, e agora retorna com uma carga cultural ainda maior com mais de 170 expositores culturais.

Mais de 170 Expositores culturais

A edição 2023 da Mamute Feira Gráfica recebeu recorde de inscrições de expositores dos mais variados segmentos, como artista gráfico individual, coletivo gráfico, livraria e/ou editora, marcas autorais e criativos de outras linguagens, e tatuagens. A feira contempla artistas e coletivos que tem como objeto de trabalho o fazer artístico, a produção artesanal e autoral, e as tiragens pequenas e limitadas.

Entre alguns dos 170 participantes da feira,estão ilustradores já conhecidos pelo público também marcam presença, como a designer e ilustradora Amy Mait, que vem diretamente de São Paulo para o evento. A artista combina técnicas digitais e manuais para criar composições lúdicas e que contam histórias com cores vibrantes e experimentação de texturas; a ilustradora e quadrinista curitibana Lark, que escreve tiras de humor, geralmente com temas introspectivos, retratando questões internas personificadas como fantasmas. Produz a série de tiras “O Livro dos Pássaros”(2023), sobre um grupo de passarinhos que trabalham em uma empresa gerenciada por um gato. Também já lançou os livros “Como Lidar Com Seus Fantasmas (2020) e “Como Abraçar um Fantasma” (2022); a artista visual e ilustradora curitibana Marcella Calado, que explora diversas técnicas artísticas, incluindo gravura, pintura e arte digital, com uma recente paixão pelo grafite em murais urbanos; Rafa Black, gravurista, artista visual e pintura, cuja pesquisa investiga a expressão da identidade periférica por meio de símbolos, códigos e territórios, utilizando técnicas xilo e linóleo com impressão manual e com tintas offset.

Haverá também livrarias e editoras com foco em quadrinhos, como a Itiban Comic Shop, com o melhor dos quadrinhos independentes e de artistas consagrados; a Brasa Editora, que publica histórias sobre o Brasil para leitores brasileiros que apreciam a cultura nacional; a Quadrinhofilia, editora independente com foco na difusão da cultura promovendo projetos relacionados a quadrinhos, literaturas, teatro como Gibicon e Cena HQ; a Têmpora + Ursereia, promotores culturais que fomentam ações nas áreas de música, HQ’s e escrita criativa.

O projeto também preza pela diversidade e pluralidade de discurso, abrindo um espaço para o protagonismo de mulheres, que abordam em sua arte temáticas feministas, políticas e inclusivas, assim também como iniciativas como o Coletivo Igualdade Menstrual, que promove a educação e acesso a produtos de saúde menstrual; o Coletivo Luzia, que trabalha com assistência para mulheres em situação de vulnerabilidade social; e o Lute Todos os Dias, que traz o calendário 2024 ilustrado por 12 artistas. O projeto, cujo lucro das vendas é todo doado para instituições sociais e coletivos feministas, também vai assinar no evento uma intervenção artística – com livepainting e mostra de trabalhos em uma exposição aberta na praça.

Artistas de cerâmica também participam da Mamute, com acessórios, peças utilitárias e decorativas; assim como artistas da fotografia; da moda; da tatuagem; da encadernação, que combina diferentes técnicas com linguagens artísticas como bordado, aquarela, cianotipia e poesia; entre outros.

Foto: Rodrigo Fonseca / CMC.

Discotecagem e shows ao vivo

A programação musical da Mamute Feira Gráfica tem início às 11h, com discotecagem da DJ, artista multidisciplinar e produtora cultural, Kozmica. Em seus sets, a artista passeia por diferentes beats, com um repertório que vai do underground aos clássicos de rap, R&B, hip hop alternativo, neo-soul, MPB e brasilidades.

Às 13h, é a vez da cantora e compositora Rubia Divino, que explora elementos do afrobeat, samba, música contemporânea e maracatu em sua música, criando um mosaico cheio de texturas. No palco, Rubia é acompanhada de Bruna Buschle (baixo), Jean da Rosa (piano/sint), Gabriela Bruel (percussão) e Luis Fernando Diogo (bateria).

Já às 15h e às 18h, discotecagem da DJ Selecta Manzana, que navega pelo funk, soul rap, jazz e flerta com ritmos jamaicanos e o instrumental dançante. Às 16h, o trio Low Fly Trio assume o palco. O grupo de música instrumental, formado por João Soares (bateria acústica e pads eletrônicos), Menandro Souza (trompete) e Jean Quevedo (teclado e synth), traz elementos e influências de jazz hop, neo-soul, música brasileira e sonoridades modernas.

Encerrando a musicalidade, às 19h, é a vez do MUV – Movimento Uniformemente Variado. Com mais de duas décadas, o projeto musical criado pelo produtor Ricardo Verocai e a cantora Kátia Drummond, combina ritmos brasileiros como samba, baião e afoxé com o soul, jazz, hip hop, reggae, salsa e funk. O MUV tem sua trajetória marcada pela criação em ritmos de origem negra, colocando a negritude como enfoque, não apenas como pauta, mas também como força criadora, movimentando mentes e corações.

Gastronomia para todos os bolsos e gostos

A Mamute Feira Gráfica ainda contará com um espaço voltado à gastronomia, com opções a partir de R$12, reunindo pratos democráticos a mais elaborados, como pastéis, coxinhas, pizzas, batata-frita, cachorro-quente e massas artesanais.

Entre as operações, estão a Curry Pasta do chef Rafael Lafraia, reunindo pratos como o Fettuccine de Frango (R$34), preparado com massa com curry defumado e tiras de frango; Arroz Pilaf Abobrinha (R$18), composto por arroz aromático, curry defumado e cubos de abobrinha; Coxinha de pernil com molho de alho (R$25 – 5 unidades); e o Brownie da Amazônia (R$12), que consiste em brownie de chocolate meio amargo e calda de chocolate com castanha de caju, no cardápio; o restaurante MAHÁ – Comida e Arte, com Nhoque com molho de Cogumelos (R$25); Crepe francês da Rause Café e Vinhos, disponível nos recheios de marguerita, blumenau, pizza e doce de leite; a Miscusi Pasta com panini de focaccia, reunindo o panini de presunto royale, mozzarella de búfala, emulsão de alho e pesto de manjericão (R$20); o panini de pimentão grelhado, mozzarella de búfala, emulsão de alho e pesto de manjericão (R$22); e o panini de pastrami, mozzarella de búfala, emulsão de alho e pesto de manjericão (R$24); entre outras.

Para este ano, a Mamute apresenta uma collab especial, a “Mamute Session IPA”, que será lançada oficialmente no dia 18. A opção, que estará disponível em formato chope e lata, tem baixo teor alcoólico, apresentando coloração clara e límpida, com espuma branca, persistente e aroma com notas cítricas e tropicais.

A 5ª edição da Mamute Feira Gráfica é uma realização da Gloriosa Produção Cultural, com apoio da Câmara Municipal de Curitiba, Fundação Cultural de Curitiba, Prefeitura de Curitiba e Emenda Parlamentar da Vereadora Maria Letícia.

Serviço

Mamute – Feira de produção gráfica-literária-artesanal-autoral

Data: 18 de novembro

Horário: das 11h às 20h

Local: Estacionamento da Câmara Municipal de Curitiba, Praça Eufrásio Correia, Centro

Entrada Gratuita

Realização: Gloriosa Produção Cultural

Apoio: Câmara Municipal de Curitiba, Fundação Cultural de Curitiba, Prefeitura de Curitiba, Emenda Parlamentar Maria Letícia

Redes sociais: @mamuteafeira / www.facebook.com/mamuteafeira

