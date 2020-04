Pra comemorar o domingo de Páscoa (12), a Globo exibe na Temperatura Máxima Hop – Rebelde sem Páscoa, às 13h50. Já nos streamings, a dica do dia é assistir a comédia Uma Casa de Pernas pro Ar, na Netflix, ou a animação divertidíssima da Disney, Valient, no Amazon Prime Video.

Hop – Rebelde sem Páscoa

TV Globo, Temperatura Máxima, às 13h50

Junior é um coelho que adora tocar bateria e sonha em fazer sucesso com a música, mas seu pai deseja que ele dê continuidade à tradição milenar e se torne o Coelho da Páscoa. Ele tenta convencer o pai de seu sonho, mas ele não lhe dá ouvidos. Desta forma, Junior parte para Hollywood, onde acredita que poderá enfim se tornar um grande astro. Ao chegar, ele é quase atropelado por Fred Lebre, um jovem que tem sido pressionado pela família para que enfim consiga um emprego. Após a surpresa inicial por encontrar um coelho falante, Fred aceita levá-lo até a mansão que está cuidando, enquanto o dono está viajando. Lá eles se tornam amigos, com Fred ajudando Junior a conseguir espaço no cenário musical. Enquanto isso, o pai de Junior envia as boinas rosas no encalço do filho, sem perceber que uma conspiração está sendo organizada contra si.

Batalha dos Impérios

TV Globo, Domingo Maior, às 23h20

No ano 48 A.C., soldados romanos perdidos peregrinam pela China para encontrar seu caminho. Enquanto isso, o comandante chinês Huo An é tomado por forças que o escravizam.

Uma Casa de Pernas pro Ar

Netflix

Um casal recém-casado se muda para uma casa que precisa de reforma, mas sua vida feliz juntos é ameaçada por um excêntrico mestre de obras.

Valiant

Amazon Prime Video

Um pombo corajoso-mas-pequeno, chamado Valiant. Sonha em se juntar à elite do serviço de pombo-correio real e servir à Coara e ao país durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar de sua pequena estrutura, as ambições de Valiant são enormes, pois ele mantém um bico rígido e suporta um rigoroso treinamento em preparação para uma perigosa missão.

Espelho, Espelho Meu

Globoplay

Uma nova e bem-humorada versão da história de Branca de Neve. A invejosa Rainha Má exila a princesa quando ela chama a atenção de um príncipe.

PROGRAMAÇÃO TELECINE

TC Fun

09h45 – High School Musical 3: O Ano da Formatura

TC Premium

15h45 – Entrevista com Deus

TC Cult

17h35 – Centra do Brasil

TC Pipoca

18h20 – Minha Mãe é uma Peça 2

TC Touch

20h00 – O Diabo Veste Prada

TC Action

22h00 – Doutor Estranho