Domingo é o dia pra relaxar com a família, não é mesmo? Por isso, os destaques de hoje são filmes e séries que vão animar a galera toda.Nos streamings, a sexta temporada de Brooklyn Nine-Nine chega na Netflix e é uma boa pedida para quem quer passar o dia maratonando.

O Espetacular Homem-Aranha 2: A Ameaça de Electro

TV Gobo, Temperatura Máxima, às 13h50

Peter Parker adora ser o Homem-Aranha, por mais que ser o herói aracnídeo o coloque em situações bem complicadas, especialmente com sua namorada Gwen Stacy e sua tia May. Apesar disto, ele equilibra suas várias facetas da forma que pode. No momento, Peter está mais preocupado é com o fantasma da promessa feita ao pai de Gwen, de que se afastaria dela para protegê-la. Ao mesmo tempo, ele precisa lidar com o retorno de um velho amigo, Harry Osborn, e o surgimento de um vilão poderoso: Electro.

A Família

TV Globo, Domingo Maior, às 23h30.

Após entrar para o programa de proteção à testemunha, uma família tradicional ítalo-americana ligada à máfia é transferida para a França. De início, eles se adaptam à nova vida, mas, aos poucos, os velhos hábitos voltam à tona e eles passam a resolver os problemas que surgem a seu modo. Ao mesmo tempo, líderes da máfia nos Estados Unidos procuram pelo grupo em busca de vingança. O agente do FBI Stansfield fará de tudo para protegê-los, mas nem sempre contará com a ajuda do pai da família, Fred Blake, nem dos outros membros.

The Post – A Guerra Secreta

Amazon Prime Video

Um furo jornalístico do Washington Post, que atingiu quatro presidentes dos EUA, levou a primeira editora de jornais do país, Katharine Graham, e o editor Ben Bradlee a ingressarem em uma batalha sem precedentes entre a imprensa e o governo.

Brooklyn Nine-Nine: Temporada 6

Netflix

Enquanto a equipe segue combatendo o crime, Jake e Amy se adaptam ao casamento e Holt ajusta contas com um rival.

A Princesa e o Sapo

Globoplay

Para abrir o seu próprio restaurante, a jovem Tiana aceita trabalhar na festa de sua melhor amiga para juntar dinheiro, mas um incidente faz com que ela se transforme em um sapo.

PROGRAMAÇÃO TELECINE

TC Action

08h55 – Death Note (2006)

TC Fun

16h10 – Fala Sério, Mãe!

TC Premium

17h25 – Kong: A Ilha da Caveira

TC Cult

17h50 – Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida

TC Touch

20h15 – Legalmente Loira

TC Pipoca

22h – Homem-Formiga e a Vespa