O Sábado de Aleluia (11) promete ser de muita nostalgia com a família. Na Netflix, a dica do dia é a série Riquinho, já no Amazon Prime Video, confira a versão cinematográfica do desenho clássico dos anos 90, Rugrats – Os Anjinhos. E na televisão, o Telecine Fun exibe Matilda, às 11h15, e os fãs de Queens, poderão terminar o dia assistindo Bohemian Rhapsody, no Telecine Premium, às 19h35.

Riquinho

Netflix

Depois de transformar legumes em energia verde, o menino Riquinho Rico ganha um trilhão de dólares e uma nova vida repleta de diversão e aventura. O formato em série deste clássico dos anos 90 é uma produção original Netflix.

Rugrats – Os Anjinhos – O Filme

Amazon Prime Video

Após o nascimento do seu irmão mais novo Dylan, Tommy Pickles sabia que as coisas mudariam mas nunca imaginou a grande aventura de ser um irmão mais velho.

A Lenda de Oz

Globoplay

Pouco depois de um tornado varrer sua casa em Kansas, Dorothy retorna a Oz passa salvar seus amigos de um bobo da corte.

PROGRAMAÇÃO TELECINE

TC Pipoca

09h00 – A Série Divergente: Convergente

TC Cult

09h00 – Uma Viagem Extraordinária

TC Fun

11h15 – Matilda

TC Action

13h10 – Tomb Raider: A Origem

TC Premium

19h35 – Bohemian Rhapsody

TC Touch

22h00 – Apollo 13 – Do Desastre ao Triunfo