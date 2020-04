Nesta terça-feira (14) a Globo exibe na Sessão da Tarde a comédia Um Tira no Jardim da Infância 2, nos streamings a diversão está garantida com a estreia da primeira temporada de DC Super Hero Girls na Netflix, série com as aventuras das super-heroínas do universo da DC.

Um Tira no Jardim de Infância 2

TV Globo, Sessão da Tarde, às 15h

O policial durão Reed se infiltra em uma escola infantil como professor para recuperar um pen drive com sigilosas informações roubadas do programa de proteção à testemunha.

DC Super Hero Girls

Netflix

Nesta série, Mulher-Maravilha, Supergirl, Bumblebee, Batgirl, Zatanna e Lanterna Verde combatem o crime, fazem os trabalhos do ensino médio e ainda tentam resolver a vida amorosa.

DC Super Hero Girls. Imagem: Divulgação

Homem das Cavernas

Amazon Prime Video

Nos tempos em que os dinossauros e mamutes ainda percorriam a face da terra, um corajoso homem das cavernas une sua tribo contra um inimigo poderoso da Idade do Bronze para tentar vence-lo em uma grande batalha.

A Nova Cinderela

Globoplay

Sam vive com sua madrasta e as filhas dela, que a tratam da pior maneira possível. A vida da jovem muda quando ela conhece seu príncipe encantado pela internet.

A Nova Cinderela. Foto: Divulgação

PROGRAMAÇÃO TELECINE

TC Fun

11h50 – Mister Bean – O Filme

TC Premium

15h30 – Bohemian Rhapsody

TC Pipoca

15h50 – O Menino que Queria ser Rei

TC Action

18h25 – Eu, Robô

TC Touch

20h05 – Para Sempre

TC Cult

22h00 – E.T. – O Extraterrestre