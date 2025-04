Festival “É no choro que eu vou” tem atrações por toda Curitiba; veja programação

O Dia Nacional do Choro foi criado em 23 de abril do ano 2000, em homenagem a data de nascimento de Pixinguinha – um dos maiores compositores brasileiros de todos os tempos. Dezesseis anos depois, as comemorações se estendem em Curitiba com a realização do Festival “É no Choro que Eu Vou” para celebrar o mestre e, ao mesmo tempo, fortalecer e difundir o choro em Curitiba.

O evento, que completa dez anos, foi idealizado pelos músicos Clayton Rodrigues, Jonas Lopes, João Luis Rodrigues, Marcela Zanette e pelo designer gráfico Renato Próspero. O Festival acontece de terça-feira (22) até domingo (27) em vários pontos da cidade. Durante seis dias vão acontecer mais de 30 rodas de choro junto com a 5ª edição do Encontro de Choro da Unespar.

+ Leia mais: Igreja em Curitiba tem festa do padroeiro com venda de 7 mil pedaços de bolo

Nessa edição do festival será celebrada, também, a memória do músico Radamés Gnattali e durante seis dias, dezenas de músicos da cidade vão realizar apresentações gratuitas e pagas, oferecendo a oportunidade do público conhecer o passado, o presente e o futuro de um dos gêneros musicais mais importantes do Brasil.

Entre as atividades programadas para o Festival É no Choro que Eu Vou estão rodas de choro, lançamento do disco do grupo Choro Cruzado, palestra sobre Radamés Gnattali, com seu sobrinho Roberto Gnattali (que foi o primeiro coordenador do Conservatório de MPB de Curitiba) e mostra de composições.

O festival também convida músicos de outras cidades para uma troca de experiências entre os músicos e o público de Curitiba. Este ano nomes importantes do choro nacional vão participar da programação. Além do maestro Roberto Gnattali (RJ), estão confirmados o flautista Toninho Carrasqueira (SP), o Duo Mitre (MG), o violonista Carlinhos 7 Cordas (RJ) e o grupo Choro Mulheril (SC).

+ Veja mais: Com atrações gratuitas e foodtrucks, Domingo no Centro muda de local

O Festival acontece em vários pontos de Curitiba como Teatro Paiol, Ópera de Arame, Capela Santa Maria, Conservatório de MPB, na Feirinha do Largo da Ordem e em vários bares e restaurantes da cidade, nos horários mais variados.

Ano passado, em sua 9ª edição, o projeto foi contemplado pelo PROFICE e tornou-se itinerante, passando pelas cidades de Antonina, Morretes e Tibagi. Ao longo de sua trajetória, o festival É no Choro que Eu Vou já prestou homenagens a ícones como Pixinguinha, Wilson Moreira, Paulinho da Viola, Waldir Azevedo e Altamiro Carrilho.

Em 2025, o festival retorna a Curitiba para celebrar a genialidade de Radamés Gnattali, pianista e compositor que revolucionou a música brasileira. Com uma obra que transita entre o erudito e o popular, Radamés marcou gerações com sua versatilidade e influência no choro, no samba e na música sinfônica. Seu legado inclui cerca de 300 peças, entre solos para piano e violão, música de câmara e obras sinfônicas, além de uma intensa colaboração com músicos populares.

O principal objetivo do Festival É no Choro que Eu Vou é divulgar o choro, reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil (IPHAN, 2024), por meio de apresentações em espaços públicos, teatros e bares. Muitas dessas apresentações terão entrada gratuita, enquanto outras contarão com ingressos a preços populares (R$ 10 e R$5), garantindo que um grande número de espectadores tenha acesso a essa música de inegável importância histórica e cultural.

O Festival É no Choro que Eu Vou – Um Sarau para Radamés celebra a tradição do choro, conectando o público a esse patrimônio da música brasileira.

O projeto é realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura – Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba, por meio do Edital 251/2022 – Mecenato Subsidiado, com incentivo do Positivo. Se alguém perguntar onde estou, diga que “É no Choro que Eu Vou”! Viva o Choro!

APRESENTAÇÕES:

DIA 22/04 – TERÇA-FEIRA

12h40

Duo Pau e Corda com Thiago Saraiva (flauta transversal) e Fernando Vahia (violão)

Ópera de Arame- Vale da Música (R. João Gava, 920 – Abranches)

Entrada: R$15 e R$7,50

20h00

Lançamento do álbum: Choro Cruzado com Lucas Melo (violão), Marcela Zanette (flautas), Otto Lenon (percussão), Rodrigo Milek (clarinete e clarone) e Victor Romero (cavaquinho) Participações: Lauro Ribeiro (trombone) e Marcílio Lopes (bandolim)

Local: Teatro do Paiol (Praça Guido Viaro, s/nº – Prado Velho)

Entrada: livre

21h

Daniel Migliavacca (bandolim) e André Ribas (acordeon)

Local: Don Max Endereço: Rua Tenente Max Wolf Filho, 37 – Água Verde

Entrada: R$20

23/04 QUARTA-FEIRA

12h

Feijoada para Pixinguinha e São Jorge

Roda de Choro: Regional do Azevedo com Leonardo dos Santos (harmônica), Mateus Azevedo (pandeiro), Matias Cherem (violão), Local: Na Casa Delas (R. Paulo Graeser Sobrinho, 332 – São Francisco)

Entrada: R$10 e R$5

12h

Jota Soares (clarinete) e Gabriela Napolitano (violão)

Ópera de Arame- Vale da Música (R. João Gava, 920 – Abranches)

Entrada: R$15 e R$7,50

17h

Bate papo com Roberto Gnattali

Mediação: Osmário Estevam Júnior

Local: Auditório Sede Tiradentes Unespar / Embap (R. Saldanha Marinho, 131 – Centro)

Entrada: livre

20h

Conjunto Choro e Seresta convida Toninho Carrasqueira (flauta transversal) com Clayton Rodrigues (flauta transversal), João Luis Rodrigues (pandeiro), Lucas Melo (violão), Lucas Miranda (cavaquinho) e Marcos Aurélio Almeida (trompete)

Local: Teatro do Paiol (Praça Guido Viaro, s/nº – Prado Velho)

Entrada: R$10 e R$5

21h

Roda de Choro: Cláudio Fernandes (violão), Gabriela Bruel (pandeiro) e Tiago Portella (cavaquinho)

Local: Sambiquira (R. Visconde do Rio Branco, nº 1199)

Entrada: livre

24/04 – QUINTA-FEIRA

12h

Akaîu quarteto com Catarina Liesenberg(clarinete), Júlia Nagel (bandolim e violino), Matias Cherem (violão) e Maurílio Oliveira (pandeiro)

Ópera de Arame- Vale da Música (R. João Gava, 920 – Abranches)

Entrada: R$15 e R$7,50

18h

Roda de Choro do Conservatório

Julião Boêmio (cavaquinho) e Lucas Melo (violão) convidam Carlinhos Sete Cordas e violão)

Local: Conservatório de MPB de Curitiba (R. Mateus Leme, 66 – São Francisco)

Entrada: livre

20h

“Um bandolim para Radamés” com Daniel Migliavacca (bandolim), Lucas Melo (violão 7 cordas), Lucas Miranda (cavaquinho), Luciano Lima (violão), Luís Rolim (pandeiro) e Rafael Iravedra (violão) Regência: Roberto Gnattali

Local: Capela Santa Maria (R. Conselheiro Laurindo, 273 – Centro)

Entrada: R$10 e R$5

21h

Roda de Choro: João Egashira (violão), Marcílio Lopes (bandolim), Renan Bragatto (acordeon) e Ricardo Salmazo (pandeiro)

Local: Sambiquira (R. Visconde do Rio Branco, nº 1199)

Entrada: livre

25/04 – SEXTA-FEIRA

12h

Helena Passos Trio com Helena Passos (violino), Marcos Zimmer(violão) e Maurílio de Oliveira (pandeiro)

Ópera de Arame- Vale da Música (R. João Gava, 920 – Abranches)

Entrada: R$15 e R$7,50

V Encontro de Choro da UNESPAR

17h

Apresentação da Prática em Conjunto- Professor: Marcílio Lopes

Local: Museu da Imagem e do Som do Paraná – MIS (R. Barão do Rio Branco, 395 – Centro)

Entrada: livre

20h

Renan Bragatto interpreta Radamés com Renan Bragatto (piano), Denis Mariano (bateria), Luís Rolim (percussão). Luiz Ivanqui (violão e cavaquinho), Wagner Bennert (contrabaixo acústico

Local: Teatro do Memorial (R. Claudino dos Santos, 79 – Centro)

Entrada: R$10 e R$5

21h

Roda de Choro: Bruno Patrício (saxofone), Jonas Lopes (violão), Lucas Miranda (cavaquinho) e Ricardo Salmazo (pandeiro)

Local: Sambiquira (R. Visconde do Rio Branco, nº 1199)

Entrada: livre

26/04 – SÁBADO

10h

Regional Simplicidade com Guilherme Villela (bandolim), Gustavo Gorla (violão), Nycolas Horn (pandeiro), Wellington Filho (cavaquinho)

Ópera de Arame- Vale da Música (R. João Gava, 920 – Abranches)

Entrada: R$15 e R$7,50

11h

Roda de Choro: Regional É NO CHORO QUE EU VOU com Clayton Rodrigues (flauta transversal), João Luis Rodrigues (pandeiro), Jonas Lopes (bandolim), Lucas Melo (violão), Lucas Miranda (cavaquinho), Luis Rolim (percussão), Marcela Zanette (flauta transversal) e Rodrigo Milek (clarinete)

Local: Conservatório de MPB de Curitiba (R. Mateus Leme, 66 – São Francisco)

Entrada: livre

12h

Feijoada no Otelo com Khaoe Rocha (bandolim), Matias Cherem (violão), Silvia Rolim (flauta transversal)

Local: Bar Otelo (Al. Carlos de Carvalho, 625 – Centro)

Entrada: livre

13h

Feijoada no Sambiquira

Choro Cruzado – com Lucas Melo (violão), Marcela Zanette (flautas), Otto Lenon (percussão), Rodrigo Milek (clarinete e clarone) e Victor Romero (cavaquinho)

Local: Sambiquira (R. Visconde do Rio Branco, nº 1199)

Entrada: livre

16h

Choro de Sábado

Local: Janaíno Vegan (R. Doutor Claudino dos Santos, 50, Centro)

Entrada: livre

20h

Rodeando

Duo Mitre: Luísa Mitre (piano) e Natália Mitre (vibrafone e pandeiro)

Teatro do Memorial (R. Claudino dos Santos, 79 – Centro)

Entrada: R$10 e R$5

21h

Roda de Choro com o Conjunto Albertina com Igor Alencastro (cavaquinho), Jheannyto de Paula (percussão), Khaoe Rocha (bandolim), Matias Cherem (violão), Silvia Rolim (flauta transversal), Thatá Medeiros (pandeiro)

Brasileirinho Bar (R. Mateus Leme, 67 – São Francisco)

Entrada: R$10

21h

Porque o Samba Merece- com Daniel Migliavacca (bandolim), André Prodóssimo (baixo), Fábio Melo (Sax/flauta), Lucas Melo (violão 7 cordas), Luís Rolim (bateria)

Quintal do Almirante (R. Almirante Gonçalves 2045, Água Verde)

Entrada: R$ 50

27/04 – DOMINGO

10h

Conjunto Choro e Seresta convida Luis Barcelos (bandolim) – com Clayton Rodrigues (flauta transversal), João Luis Rodrigues (pandeiro), Lucas Melo (violão), Lucas Miranda (cavaquinho) e Marcos Aurélio Almeida (trompete)

Feira do Largo da Ordem (Praça Garibaldi, s/n – São Francisco)

Entrada: livre

11h

Domingo ONZE E MEIA- Regional Roseira com Beatriz Schneider (violão), Dayane Naeser (saxofone), Gisele Fontoura (cavaquinho), Sílvia Rolim (flauta transversal), Thatá Medeiros (pandeiro)

Conservatório de MPB de Curitiba (R. Mateus Leme, 66 – São Francisco)

Entrada: livre

12h

Osmário Jr. Trio com Leandro Teixeira (pandeiro), Marcelo Teixeira (violão) e Osmário Jr. (trombone)

Ópera de Arame- Vale da Música (R. João Gava, 920 – Abranches)

Entrada: R$15 e R$7,50

13h

Roda de Choro com Jonas Lopes (bandolim), João Luis Rodrigues (pandeiro), Lucas Melo (violão)

Brasileirinho Bar (R. Mateus Leme, 67 – São Francisco)

Entrada: R$10

17:00

Mostra de Composições – Alisson Amador, Bernardo Diniz, Camila Silva e Leo Matheus, Daniel Migliavacca, Eduardo Camargo, Gustavo Gorla, Leandro Machado e Luis Barcelos Apresentação: Julião Boêmio

Local: Capela Santa Maria (R. Conselheiro Laurindo, 273 – Centro)

Entrada: livre

19h

Choro Mulheril com Angela Coltri (flauta transversal), Natália Livramento (violão) e Thayan Martins (pandeiro)

Local: Capela Santa Maria (R. Conselheiro Laurindo, 273 – Centro)

Entrada: R$10 e R$5

20h

Roda de Choro com Emano Choro com Cesar Matoso (sax e flauta) , José Luiz Santos Martins(pandeiro) , Marcos Zimmer (violão)

Brasileirinho Bar (R. Mateus Leme, 67 – São Francisco)

Entrada: R$10

V ENCONTRO DE CHORO DA UNESPAR

Local: Escola de Música e Belas Artes do Paraná – EMBAP – Campus Curitiba I – Unespar (R. Barão do Rio Branco, 370, Centro)

DIA 22/04 – TERÇA-FEIRA

8h – 9h – Cavaquinho- (Camarim 1) Professor: Victor Romero

Violões- (Camarim 2) – Professora: Beatriz Schneider

9h – 10h – Solistas- (Camarim 1) Professor: Rodrigo Milek

Percussão – (Camarim 2) – Professor: Otto Lenon

10h – 12h

Prática em Conjunto- (Auditório da EMBAP) Professor: Marcílio Lopes

Inscrições: https://forms.gle/PvZGtTAUHN5xPyEWA

23/04 – QUARTA-FEIRA

8h – 9h

Cavaquinho- (Camarim 1) – Professor: Victor Romero

Violões- (Camarim 2) – Professora: Beatriz Schneider

9h – 10h

Solistas- (Camarim 1) – Professor: Rodrigo Milek

Percussão – (Camarim 2) – Professor: Otto Lenon

24/04 – QUINTA-FEIRA

8h – 9h

Cavaquinho- (Camarim 1) – Professor: Victor Romero

Violões- (Camarim 2) – Professora: Beatriz Schneider

9:00- 10:00

Solistas- (Camarim 1) – Professor: Rodrigo Milek

Percussão – (Camarim 2) – Professor: Otto Lenon

10h – 12h

Prática em Conjunto- (Auditório da EMBAP) – Professor: Marcílio Lopes

17h

Roda de conversa: Experiências profissionais e acadêmicas na Música

Local: Auditório Sede Tiradentes Unespar / Embap (R. Saldanha Marinho, 131 – Centro)

Entrada: livre

25/04 – SEXTA-FEIRA

10h – 12h

Prática em Conjunto- (Auditório da EMBAP) – Professor: Marcílio Lopes

17:00 – Apresentação da Prática em Conjunto- Professor: Marcílio Lopes

Local: Museu da Imagem e do Som do Paraná – MIS (R. Barão do Rio Branco, 395 – Centro)

Entrada: livre