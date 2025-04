Com atrações gratuitas e foodtrucks, Domingo no Centro muda de local

Considerado um sucesso pela Prefeitura de Curitiba, com a combinação de cultura, entretenimento, gastronomia e serviços, o Domingo no Centro já tem data para voltar, mas dessa vez em um novo local. O evento, que aconteceu nos domingos no mês de março em comemoração ao aniversário da cidade, volta no dia 27 de abril em um dos lugares mais conhecidos dos curitibanos: a Rua XV de Novembro.

Das 9h às 15h, o trecho do calçadão entre a Praça Osório e o Bondinho será ocupado com foodtrucks, apresentação musical, feira de artesanato, equipamentos de lazer e outras atrações gratuitas para a população.

O anúncio da continuidade do Domingo no Centro foi feito pelo prefeito Eduardo Pimentel na última edição do evento, antes realizado na Rua Emiliano Perneta. “Nós idealizamos o Domingo no Centro para valorizar essa região da cidade e tem sido um sucesso, graças aos nossos servidores, parceiros e à população”, afirmou o prefeito na ocasião.

+ Leia mais: Saiba quais são as regras para plantar árvores em vias públicas de Curitiba

A programação completa do evento do dia 27 de abril será divulgada em breve.

Redescoberta da região

O Domingo no Centro integra o Curitiba de Volta ao Centro, o projeto de revitalização da região na história da cidade, que une segurança reforçada, obras de modernização da infraestrutura, conservação do patrimônio e valorização cultural.

Ao longo de março, foram realizadas quatro edições com a participação de aproximadamente 2 mil pessoas em cada uma delas. O bom movimento também foi impulsionado, segundo a Prefeitura, pela tarifa mais barata de ônibus (R$ 3) do Domingão Paga Meia.

+ Leia mais: Moradores de Curitiba podem ter desconto para quitar ou parcelar IPTU

Dentre os destaques estiveram as inúmeras atrações musicais do palco, os serviços gratuitos de auriculoterapia, a troca de figurinhas do Álbum Curitiba em Figurinhas, a ciclofaixa exclusiva para bicicletas, as oficinas de compostagem e escultura, a doação de árvores nativas, a feira de adoção de animais e microchipagem gratuita de cães e gatos.