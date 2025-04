Natiruts em Curitiba: banda faz show de despedida na Pedreira

A banda de reggae Natiruts faz no próximo sábado (26) aquele que pode ser seu último show em Curitiba. A turnê “Leve com você” pretende novamente arrastar milhares de fãs curitibanos para a Pedreira Paulo Leminski, o principal palco dos grandes shows na capital paranaense. Em outubro do ano passado, no mesmo local, 25 mil pessoas (ingressos esgotados) acompanharam a apresentação

>>> Os ingressos para o show deste sábado custam a partir de R$ 120 e estão disponíveis para venda no site Eventim.

A banda anunciou sua turnê de despedida após quase 30 anos de carreira e mais de 100 músicas gravadas e lançadas. O repertório do show deste sábado deve reunir os principais hits do grupo, além das mais recentes composições. Entre os destaques, não poderão faltar músicas como “Quero ser feliz também”, “Presente de um beija-flor”, “Leve com você” e “Me namora”.