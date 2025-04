Igreja em Curitiba tem festa do padroeiro com venda de 7 mil pedaços de bolo

A Paróquia São Jorge, localizada no bairro Portão, em Curitiba, realiza entre esta quarta-feira (23) e sábado (26) a tradicional Festa em Honra a São Jorge – padroeiro da comunidade. A celebração, que reúne milhares de devotos anualmente, será marcada por momentos de fé, bênçãos e confraternização.

No dia 23 de abril, data litúrgica de São Jorge, serão celebradas Santas Missas às 7h, 9h, 15h e 19h. Após cada celebração, haverá a tradicional bênção dos carros e motoristas, realizada no estacionamento da paróquia. Durante todo o dia, a igreja permanecerá aberta, acolhendo os fiéis que desejam expressar devoção ao santo guerreiro.

Outro destaque da programação é a já conhecida venda do Bolo de São Jorge, que acontece das 7h às 21h. Os fiéis poderão escolher entre os sabores doce de leite, creme de abacaxi com coco e ameixa. Estima-se a produção de 7 mil pedaços, ao valor de R$ 10 cada. Cerca de 2.500 medalhinhas de São Jorge estarão escondidas entre os pedaços.

Programação da Festa de São Jorge, em Curitiba

As comemorações continuam no sábado (26) com a venda do bolo a partir das 8h30, enquanto houver disponibilidade. Neste mesmo dia, das 14h30 às 21h, será realizada a Tarde do Pastel, com opções de carne e pizza, pelo valor de R$ 8 por unidade.

“Participar da festa deste poderoso santo e mártir é uma oportunidade de receber bênçãos e graças de Deus por sua intercessão. Ao adquirir o tradicional bolo, o fiel também contribui diretamente para a manutenção da paróquia e o apoio às ações de caridade junto à comunidade assistida”, destaca o vigário paroquial, padre Ednilson de Jesus Dantas.

Festa de Paróquia em Curitiba vai ter espaço de homenagem ao Papa Francisco

Em sinal de respeito ao falecimento do Papa Francisco, ocorrido na última segunda-feira (21), será preparado um espaço especial de homenagem ao pontífice, tanto no interior da igreja quanto no local onde será realizada a tradicional venda do bolo de São Jorge.

Serviço: Grande Festa de São Jorge – Paróquia São Jorge

Endereço: Rua Itacolomi, 1840 – Bairro Portão – Curitiba/PR

Datas:

• 23 de abril – Dia de São Jorge

• 26 de abril – Continuação das comemorações

Missas – 23 de abril:

• 7h | 9h | 15h | 19h

• Com bênção dos carros e motoristas após todas as Missas

Bolo de São Jorge:

• 23 de abril – Das 7h às 21h

• 26 de abril – A partir das 8h30 (enquanto houver)

• Recheios: Doce de leite, Creme de abacaxi com coco, Ameixa

• Valor: R$ 10,00 por pedaço

• Surpresas: Medalhinhas de São Jorge escondidas em 2.500 pedaços

Tarde do Pastel – 26 de abril:

• Das 14h30 às 21h

• Sabores: Carne e pizza

• Valor: R$ 8,00 por unidade