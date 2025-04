Skatistas disputam em Curitiba vagas para Seleção Brasileira de Park

O Centro Nacional de Treinamento de Skateboarding (CNSK8) do Complexo Esportivo Tarumã, em Curitiba, receberá a primeira seletiva da história valendo vagas para a Seleção Brasileira de Park. Reunindo 27 skatistas – 15 no masculino e 12 no feminino –, os trabalhos serão realizados entre esta terça-feira (22) e sábado (26), com oito vagas em disputa: quatro masculinas e quatro femininas.

O evento voltado à modalidade Park fechará o ciclo de duas seletivas promovidas pela Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk) em abril. O Street já reuniu 22 skatistas na Praça Duó, no Rio de Janeiro (RJ). No total, as duas seletivas abriram 16 vagas – oito por modalidade e quatro por categoria – para a Seleção Brasileira, que já reúne 18 nomes, incluindo os paranaenses Augusto Akio e Luigi Cini, que participaram dos Jogos Olímpicos Paris 2024. Ao fim, a formação final contemplará 34 skatistas.

“A pista do Tarumã é um local emblemático, que já revelou atletas olímpicos e continua sendo um espaço essencial para o crescimento do skate, um esporte democrático e acessível. Essa parceria com a CBSk é fundamental para que possamos oferecer à população uma estrutura de excelência”, destacou o secretário estadual do Esporte, Helio Wirbiski.

“A seletiva é mais um grande evento nesse espaço que recebe etapas do Circuito Brasileiro, serve como local de treinamento da Seleção Brasileira e permanece aberto à comunidade, oferecendo oportunidades para atividades livres e projetos sociais”, acrescenta Wirbiski.

Seleção Brasileira é pioneira em promover seletiva de skate

De acordo com Edgard Pereira “Vovô”, consultor técnico da Seleção Brasileira de Park, a Seleção Brasileira se destaca como pioneira ao promover uma seletiva no Skate. “Em uma colaboração entre a nova diretoria da CBSk e a comissão técnica, realizamos uma análise minuciosa com critérios específicos para convidar skatistas a participar das seletivas, com o objetivo de abrir oportunidades para atletas que não estão entre os 30 melhores ou que ainda não figuram no ranking mundial”, destaca.

Ao longo de cinco dias, as seletivas simulam dinâmicas de treino e competição. Aspectos técnicos, físicos e comportamentais são analisados e servem de base para a definição dos quatro nomes selecionados por modalidade e categoria.

Além da presença da comissão técnica da Seleção Brasileira, uma equipe de arbitragem da CBSk também estará nas seletivas para o simulado de competição. Os nomes dos aprovados nas duas seletivas serão anunciados em breve.

Confira os skatistas convidados para seletiva de Park

Masculino

Andre Mariano

Dan Sabino

Diego Takahashi

Gui Khury

Gustavo Picaski

Hugo Montezuma

Ian Poletto

Mateus Guerreiro

Murilo Peres

Pedro Vita

Pietro Nunes

Vicente Rigobello

Victor Ikeda

Vinicius Kothe

Weslley Alves Moskito

Feminino

Alice Lisboa

Alice Nassi

Clara Lua do Rosário

Fernanda Galdino

Flavia Tsuki Haraguchi

Helena Laurino

India Chabbert

Lua Vicente

Manuela Tomitake

Mirella Hoshi Haraguchi

Sofia Curi

Sofia Godoy