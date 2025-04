Exposição gratuita inspirada na arte indígena abre nesta quinta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Obras inspiradas pela arte indígena brasileira. Este é o ponto de partida da exposição individual Tayngava da artista plástica Janna Reghini, que será aberta nesta quinta-feira (24), às 19 horas, na Galeria do Multiespaço São Francisco 179 (Rua São Francisco, 179 – Centro Histórico de Curitiba). Na ocasião serão expostas 25 obras, produzidas nos últimos três anos de sua pesquisa sobre a pintura de várias etnias brasileiras, com técnicas variadas em tamanhos diversos.

A mostra tem entrada franca e pode ser visitada de terça a sábado, das 14h às 20h, e aos domingos das 14h às 18h, até o dia 25 de maio.

Janna Reghini conta que o nome da exposição “Tayngava” se refere a um tipo de grafismo indígena brasileiro. Sua intenção não é representar literalmente as etnias que ela pesquisou durante três anos, mas produzir com inspiração das pinturas de vários povos originários.

“No meu trabalho, uso uma mistura de grafismos de várias etnias… são milhares de possibilidades. Os mais presentes visualmente são Asurini do Xingú, Kaiapó, Kadiweu, Marajoara entre muitas outras… É difícil citar todas pois são mais de 300 etnias hoje no Brasil e, diante de tantas possibilidades, tentei ao máximo não copiar o grafismo de uma etnia específica. Minha esperança é que, nas minhas pinturas e peças, as pessoas vejam a ‘ideia’ da arte indígena”.

O interesse pelo tema surgiu quando Janna participou de um documentário para o MAI-Museu de Arte Indígena. “Ali fiz uma imersão e descobri um mundo diverso demais…. me encantei. E claro, indo atrás das minhas raízes para ver o quanto me aproximo disso tudo”.

A partir daí ela começou a pesquisar sobre as diferentes pinturas corporais, seus significados, funções e rituais. “A diversidade é enorme: tem grafismos funcionais e não funcionais, que falam de mitos, que representam posições ou que são só para embelezar. O legal é que todos eles refletem uma relação milenar entre os seres humanos e a terra, expressando visões de mundo muito profundas”, finaliza.

Mais informações no site: tijolocwb.com.br/ ou Instagram: @tijolocwb