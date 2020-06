Previsto para ocupar teatros, espaços culturais e praças de Curitiba entre os dias 24 de março e 5 de abril, 29ª edição do Festival de Curitiba foi adiada para o mês de setembro de 2020, logo após a confirmação dos primeiros casos de novo coronavírus no Paraná e a declaração de pandemia feita pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Segundo os organizadores, esta é a primeira vez desde 1992, que o festival que reúne grandes produções teatrais nacionais e internacionais acontecerá de forma diferente da adotada ao longo dos 28 anos de sua história de sucesso.

“Nesse ano, quando estávamos a 12 dias de nossa estreia, tivemos que tomar a decisão de adiar a 29ª edição. A atitude se mostrou acertada, conforme o decorrer dos acontecimentos comprovou. Quando do anúncio do adiamento, em 12 de março, imaginamos poder replicar a programação que já havia sido anunciada. Com o passar das semanas, percebemos mudanças no contexto e nas circunstâncias. Logo, o Festival de Curitiba apresenta uma alteração no seu formato e programação”, afirmam os organizadores, em nota divulgada à imprensa.

LEIA TAMBÉM: Corpus Christi terá missa on-line e não contará com procissão e tapetes coloridos em Curitiba

Em espaços abertos

Para evitar a propagação da covid-19, o evento que deve ocorrer entre os dias 17 e 27 de setembro de 2020, deverá ter apenas apresentações em 12 espaços abertos da cidade. E todos os espetáculos apresentados nesta edição serão gratuitos para público.

Outra medida anunciada pelo Festival, é a contratação exclusiva de profissionais e atrações de Curitiba, com a intenção de incentivar e apoiar financeiramente a atividade profissional local. A única exceção para esta regra será o show do rapper Emicida, que deve abrir o evento e será a única atração não curitibana, entre 120, no total.

LEIA MAIS: Futebol sem contato é novidade nas quadras de Curitiba durante a pandemia de covid-19

“Essa pandemia que atingiu a todos exige que tomemos decisões firmes. Após refletir, estamos seguros de que alternativa escolhida é a correta. Queremos realizar uma edição em que vamos celebrar com o público e com a cidade a retomada, o encontro e a alegria”, finaliza a nota dos produtores do evento.

E quem comprou ingresso?

Para quem adquiriu ingressos, os organizadores oferecem três possibilidades:

1 – Destinar total ou parcialmente o valor investido na aquisição dos bilhetes para a remuneração dos artistas e profissionais que trabalharão nessa edição especial do Festival.

2 – Manter o valor investido para adquirir os ingressos da edição 2020 para a edição 2021 do Festival de Curitiba. O valor unitário de ingressos para a próxima edição não deve ser alterado.

3 – Ser restituído integralmente do valor da compra de ingressos. Nesse caso, a previsão de restituição é de até 31/12/2021, conforme prevê a legislação emergencial com a Medida Provisória 948.

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?