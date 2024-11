Festival de cerveja artesanal reúne 200 rótulos e tem entrada gratuita em Curitiba

Neste fim de semana (23 e 24), a partir das 11h, a Praça Afonso Botelho, no bairro Água Verde, recebe a sexta edição do Festival da Cultura Cervejeira Artesanal. Com mais de 200 rótulos de 30 cervejarias, disponíveis com valores a partir de R$12, o evento ainda contará com operações de gastronomia, espaço kids e música ao vivo com mais de 10 atrações no line-up.

Além disso, a novidade é o lançamento da Rota Cervejeira, uma iniciativa da Procerva – Associação das Microcervejarias do Paraná, em parceria com a Secretaria de Turismo do Estado do Paraná, que idealiza um roteiro pelos bairros de Curitiba com bares e pubs com foco na cerveja artesanal.

“Chegamos na sexta edição do Festival da Cultura Cervejeira Artesanal, um evento que tem o objetivo de fortalecer essa cultura que vem crescendo a cada ano que passa, conectando curiosos, apreciadores e profissionais às cervejas artesanais”, comenta Everton Delfino, Diretor Presidente da Procerva, que promove o festival.

“Queremos oferecer diferentes experiências no universo da cerveja artesanal, incentivando a descoberta de novos sabores, conhecimentos e entretenimento com responsabilidade”, completa.

As cervejarias que marcarão presença no evento são:

Araucária,

Joy Project Brewing,

Bastards Brewing,

Bonna Beer,

Cervejaria Lobos,

Ol Beer,

4 Bodes,

Van Dutch,

Ignorus,

Way Beer,

4HOPS Brew,

Alright,

Fumaçônica,

BenckeBier,

Evil Hops Brewing,

BierHerr,

Buddy Brewery,

Hespanha Brewery,

Dash,

Moondri,

Gauden,

Xamã,

Providencia,

DUM,

Swamp,

Gastbier,

Yule Brewing,

Coice da Mula,

Bonato,

Frohenfeld.

Atrações musicais

Diversas atrações musicais estão confirmadas para o 6º Festival da Cultura Cervejeira Artesanal, apresentando sucessos que navegam por diferentes gêneros da música, como Rock, Pop, Soul e Jazz, em um palco especial montado exclusivamente para os dois dias de evento.

Nomes conhecidos, como Lenhadores da Antártida, a cantora Anne Glober, que participou da última edição do The Voice, da Rede Globo, a banda Tributo a Bob Marley, entre outros, farão parte da celebração da cultura cervejeira.

Confira o line-up:

23 de novembro

11h30 – Anne Glober Quarteto

13h – Lenhadores da Antártida

14h30 – Pindorama

16h – Catnip

17h30 – Berliner Galaxie

19h30 – Destemido Jazz Quartet

24 de novembro

11h30 – Old Bearded Brothers

13h30 – Tupinamblues

15h – PC & Tiagão – Tim Tim ao Jorges

16h30 – Tributo Bob Marley

18h – Hilbilly

Pra toda a família

Além de promover a conexão entre o público e o universo cervejeiro, o evento ainda contará com operações gastronômicas que prometem agradar diferentes perfis de públicos, que serão divulgadas em breve.

A criançada também tem vez com um espaço kids disponível gratuitamente, ao lado do playground da Praça Afonso Botelho.

Curitiba – Capital da Cerveja Artesanal

A capital paranaense sempre foi apontada como um dos principais centros cervejeiros do País, apresentando um crescimento consistente no segmento nos últimos 5 anos, diferente do consumo geral de bebidas alcóolicas que teve uma queda de 9% no mesmo período, é o que aponta a recente pesquisa da ABRABE – Associação Brasileira de Bebidas. Em 2023, o número de cervejarias chegou a 1847, mostrando um aumento de 958 fábricas desde de 2018.

Além disso, a região Sul continua sendo a que possui o maior número de cervejarias no Brasil, sendo o Paraná o maior detentor de empresas do nicho, com mais de 90 cervejarias artesanais e uma produção estimada de 7.800.000 litros por ano.

Rota cervejeira

Durante o festival ainda será lançada a Rota Cervejeira, uma iniciativa da PROCERVA, em parceria com a Secretaria de Turismo do Estado do Paraná, que idealiza um tour pela cena da cultura cervejeira de Curitiba.

O roteiro passa por diferentes bairros de Curitiba, sendo Orleans, Santa Felicidade, Água Verde, Portão, Xaxim, Umbará, Hauer, Prado Velho, Boqueirão, Hugo Lange, Ahú, Pinheirinho, Umbará, Boa Vista, Centro Cívico, Bom Retiro, Cascatinha, Pilarzinho, reunindo 20 bares e pubs da cidade com foco na cerveja artesanal.

A 6ª edição do Festival da Cultura Cervejeira Artesanal é promovida pela PROCERVA com apoio da Fundação Cultural de Curitiba, Secretaria de Turismo do Estado do Paraná e Prefeitura de Curitiba. Mais informações pela rede social oficial: Instagram @fcca.festival | Facebook /fccafestival.

A Praça Afonso Botelho (R. Engenheiro Rebouças, 3020 – Água Verde). O evento começa as 11h e a entrada é gratuita.