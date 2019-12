A arte de modificar um veículo, dando personalidade e estilo, faz parte de um movimento norte-americano chamado Custom Culture. Essa onda cultural chegou até Curitiba e é tema da quarta edição do Custom Day, que acontece nos dias 14 e 15 de dezembro no Bosque São Cristóvão.

O evento reúne 25 bandas, que se apresentam em três palcos. Entre os grupos já confirmados estão o Motorocker, Hillbilly Rawhide, Blindagem,TN ϟ She – AC/DC Tributo Feminino, Os Catalépticos, O Lendário Chucrobillyman, Old Chevy, João Cascaio, Legião Urbana Cover Curitiba, Museos Rock Band, Creedence Cover Curitiba e Fulvio Oliveira, além de discotecagem 100% vinil com Kombination.

As crianças também poderão interagir no palco. A banda TN ϟ She vai fazer um show especial com participação do público infantil. O espaço também conta com exposição de carros, motos e bicicletas em uma ampla área coberta.

Uma das atrações será a comemoração dos 25 anos do Curitiba Roadsters, um dos maiores clubes brasileiros de Hot Rod (carros originais, do período entre 1910 e 1960, que são customizados e possuem motor mais potente). O evento terá uma área reservada para cerca de 40 Hot Rod. Além da exposição de veículos, o festival conta com um desfile de Pin Ups (mulheres com visual retrô, muita feminilidade e sensualidade).

A área gastronômica oferece sete opções de chope artesanal e diversas opções de comida. Vale destacar que o evento possui espaço kids gratuito. Os visitantes também vão poder conferir uma área para comercialização de produtos e exposição de serviços.

São dezenas de carros antigos. Foto: André Rodrigues / Tribuna PR

O festival também conta com ação social voltada para crianças carentes. Todos que levarem um brinquedo para doação ganharão um vale-chope ou refrigerante de boas-vindas.

Para quem tem interesse em expor o carro é preciso pagar uma taxa de R$ 50,00, que dá direito a participação nos dois dias do evento com um acompanhante. Já quem quer expor a moto o valor é de R$ 30,00 para os dois dias, mas sem acompanhante.

Os pontos de venda físicos são o Armazém Santos, Barbearia Visconde e Garagem Instrumentos Musicais. Também é possível comprar pelo site www.customday.com.br