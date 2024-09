Festa à Fantasia do Tite celebra 25ª edição neste sábado

Considerada a maior festa à fantasia de Curitiba e uma das melhores do país, a Festa à Fantasia do Tite chega neste sábado (07) à sua 25ª edição. Criada para comemorar o aniversário do empresário Tite Clausi, a comemoração de 2024 acontece no White Hall Jockey Eventos (Rua Dino Bertoldi, 740), a partir das 22h.

A festa tem diferencial um tema secreto, o que torna a espera ainda mais instigante. As pessoas devem usufruir da criatividade e escolher os personagens, pois o uso de fantasia é obrigatório.

“Chegamos a mais uma edição da Festa à Fantasia, que completa 25 anos. São anos de dedicação e muito trabalho que a tornaram uma das festas mais queridas do Brasil. Sempre colocando o corpo e a alma nesta festa, os resultados se superam a cada edição. Neste ano, o pessoal está bem empolgado, pois já está grande a procura pelas fantasias e, além disso, o que vem chamando a atenção é o público. Pode-se dizer que estamos passando de geração a geração, e isso é muito bacana, pois o público vai se renovando todo ano”, disse o empresário.

Neste ano tem novidades. “Neste ano, preparamos algo totalmente diferente com dj´s e bandas se revezando entre as atrações, variando do eletrônico, passando pela disco music até folk rock. Além disso, a festa não terá divisão de setores, sendo a pista de dança o coração da edição”, comenta Tite Clausi.

Sobre o tema, Tite dá um spoiler: “É um tema que faz parte da vida de todas as pessoas. Ele acompanha todas as fases da vida, viria conforme o tempo vai passando. A temática é muito lúsica e traz muita alegria e boas memórias. Com certeza, quem for à festa irá se identificar com ele em algum momento da vida e que estará todo representado na decoração, na minha fantasia, nas performances. Quem for à festa vai se surpreender com a estrutura”.

Diferente de todas as edições, neste ano terão dois palcos, um dedicado à música eletrônica e o outro voltado para as bandas. Porém, eles estão no mesmo ambiente e serão revezados entre as apresentações. As atrações ficam por conta das bandas Lenhadores da Antártida e Nega Fulô e dos dj´s – duo Cattch, Melara x Honjo, G Felix x Puka, além da pista Ananás/Yellow.

Tudo começou em 1998, quando Tite Clausi resolveu fazer uma festa à fantasia para comemorar o seu aniversário. No extinto clube Legends, nasceu uma tradição em Curitiba que chega ao vigésimo quinto ano: Preparar-se para a festa mais aguardada da cidade. Hoje, a festa atingiu reconhecimento nacional e recebe público de todo país com fantasias fantásticas e animação inigualável para uma noite de muita diversão. Ao longo dessas duas décadas mais de 70 mil pessoas já passaram pela Festa à Fantasia do Tite que atinge um número cada vez maior de fãs.

Os ingressos estão disponíveis e custam a partir de R$143,00 (meia-entrada) + taxa adm. Valor sujeito a alteração sem aviso prévio. A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue e PCD. Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei.

Os ingressos podem ser adquiridos através d da www.blueticket.com.br. É obrigatória a apresentação de documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário na compra do ingresso e na entrada da festa. Classificação etária: 18 anos. Realização: Prime e Clown Eventos

