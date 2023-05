Feira Mundo Bike Curitiba terá exposição, shows de manobras e bazar

A 3ª edição da Feira Mundo Bike, a maior feira voltada ao universo ciclístico da região Sul, começa nesta sexta-feira (26) e vai até domingo, 28 de maio, no Centro de Eventos Positivo, localizado no Parque Barigui, em Curitiba. Os visitantes poderão conferir diversas atrações como shows de manobras radicais, exposição de bikes antigas, bazar com vários itens, produtos, serviços desse universo e muito mais.

O evento tem como objetivo apresentar novidades deste segmento e valorizar e incentivar a prática do ciclismo na região.

Pioneiro no Paraná e na região sul, o evento irá reunir em um mesmo local, expositores com lançamentos, peças, serviços, acessórios, vestuários, nutrição esportiva e muita tecnologia para ciclistas amadores e profissionais. Haverá encontro de clubes de ciclistas, pista para testar vários modelos de bicicletas, além de debates sobre temas como cicloturismo, sustentabilidade, saúde e bem-estar, tudo relacionado ao mundo do ciclismo e fitness.

+ Leia mais: De Harry Styles à Beyoncé – Paulo Ricardo conta o que tem na sua playlist

Além disso, o público em geral, poderá ter um estímulo para começar a pedalar e aproveitar os produtos vendidos pelas marcas com preços abaixo do mercado, além de encontrar orientações, lançamentos, tendências e muito mais.

Show de BMX com Paulo Saçaki

O atleta Paulo Saçaki, da equipe Showtime de BMX, será atração durante o evento no sábado, dia 27 de maio, às 18h. No show ele vai apresentar a modalidade BMX, que contam com um uma série de manobras radicais realizadas com bicicletas, onde os atletas saltam em grandes rampas.

A modalidade teve origem do MotoCross, onde é imitado com bicicletas e adaptada algumas manobras, sendo o nome Bicycle Moto Cross, ou simplesmente BMX.

Exposição de bikes antigas

Os visitantes terão ainda uma viagem no tempo, onde poderão conferir a exposição de bikes antigas, com bicicletas dos anos de 1890, 1940 até 1990.

Maxx Bazar

O evento reserva atrativos para a família, com a participação do Maxx Bazar com produtos diversos, como vestuários femininos, semijoias, calçados, produtos de beleza e muito mais. Um grande espaço kids, barbearia e estúdio de tatuagem. E para quem não quer deixar seu pet em casa, a feira é pet friendly.

+ Veja também: Roger Waters confirma show em Curitiba na Arena da Baixada; Preços e ingressos

Segundo Alisson Acosta, da 2A eventos, organizador do evento, a feira tem se consolidado como um grande ponto de encontro para ciclistas profissionais e amadores do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. “Esse mercado tem seguido uma tendência mundial de crescimento, atingindo cada vez mais pessoas que buscam aliar a atividade física com a sustentabilidade, cuidando do seu bem estar e também do planeta”.

Números em alta

O número de adeptos ao ciclismo vem aumentando a cada ano. De acordo com a Ciclo Iguaçu (Associação dos Ciclistas do Alto Iguaçu) a promessa da Prefeitura de Curitiba é chegar a 400 km de estrutura cicloviária, o que estimularia ainda mais os moradores a aderirem ao uso das bikes como meio de transporte, para prática de exercícios ou como lazer.

“Em 2019, tínhamos 204 km de infraestrutura, e nos últimos 4 anos foram entregues 61km, totalizando 265 km. Esperamos que a promessa se concretize e haja o incremento de mais 140km até ano que vem”, observa a coordenadora geral da Ciclo Iguaçu, Patrícia Valverde. Ainda, de acordo com a entidade, 2% de todas as viagens realizadas na cidade são feitas utilizando a bicicleta como modal de transporte.

Esse crescimento também se reflete no comércio de produtos e serviços para atender a essa demanda. “Participar desta feira é uma oportunidade para as marcas poderem se relacionar diretamente com o cliente final, mostrar as novidades e fomentar os seus negócios. Já, para os ciclistas amadores e profissionais, o evento desperta curiosidade quanto aos atrativos e as novidades que podem contribuir para mais proteção, conforto, beleza e performance para o seu treino ou deslocamento”, comenta Alisson Acosta, organizador da Feira Mundo Bike.

Na sexta (26) a feira funciona das das 14h às 22h, no sábado (27) das 10h às 22h e no domingo (28) das 10h às 20h. Vendas antecipadas de ingressos pelo Disk Ingressos ao preço de R$ 15 a inteira e R$ 7,50 a meia-entrada.