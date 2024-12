Feira de Natal tem 130 expositores e missão solidária em Curitiba

A 5ª Feira de Natal Universo será realizada a partir dessa sexta-feira, das 10h às 20h, no Clube Dom Pedro II, em Curitiba. O evento segue no sábado e no domingo, além de voltar o próximo final de semana, dias 14 e 15 de dezembro.

O evento contará com mais de 130 expositores, oferecendo uma ampla gama de presentes, incluindo produtos artesanais, obras de arte e delícias natalinas como panetones, queijos e geleias.

“A Feira de Natal valoriza o trabalho artesanal dos pequenos empreendedores de Curitiba, trazendo a cultura natalina para o evento”, destaca Valéria Andrade, organizadora.

O público poderá aproveitar apresentações de dança com o Instituto Lena Hage e um show da DJ Mayra Lys, no dia 7 de dezembro, a partir das 13h. Entre as atrações, uma árvore de Natal decorada com Cartinhas do Lar Iracy, permitindo que visitantes se tornem padrinhos.

O evento também contará com a presença da Dog Catarina, disponível para adoção no dia 7, em parceria com o Projeto Tomba Latas. A entrada é solidária, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível ou um item de higiene pessoal, com as arrecadações destinadas ao Crenvi e ao Instituto Peniel.

O Clube Dom Pedro II fica na Rua Brigadeiro Franco, 3662 – Água Verde, Curitiba. A entrada é solidária, com 1kg de alimento não perecível.