Curitiba se prepara para a 2ª edição do maior festival de torresmo do mundo

A capital paranaense será palco, mais uma vez, de um evento que promete agradar os amantes da culinária suína. De 10 a 22 de dezembro, o Porks – Porco & Chope, maior rede de pubs especializada em carne de porco do Brasil, realizará a segunda edição do Torresmo Land em suas 34 unidades espalhadas pelo país.

O festival, que celebra uma das iguarias mais queridas da gastronomia brasileira, traz novidades. Entre as criações inéditas, destaca-se o “Torresmo de Rolo com Abacaxi Grelhado”, uma combinação ousada que harmoniza o crocante do torresmo com a acidez do abacaxi brulé.

Outras opções incluem o “Torresmo Mineiro com Goiabada” e o “Torresmo Mineiro com Queijo Coalho e Melado de Cana”, fusões que exploram sabores típicos da culinária nacional. Para os tradicionalistas, o cardápio também oferece preparos clássicos como a “Pururuca com Lemon Pepper” e o “Torresmo Mineiro” da casa.

José Araújo Netto, fundador da rede Porks, explica a proposta do evento: “Queremos proporcionar uma experiência gastronômica única, mesclando pratos icônicos com criações inovadoras”. Ele aposta na combinação de torresmo com abacaxi grelhado como o grande destaque desta edição.

O Torresmo Land acontecerá simultaneamente em 20 cidades brasileiras, incluindo Curitiba e outras quatro cidades paranaenses. A expectativa é de que mais de 5 toneladas de torresmo sejam comercializadas durante o festival.

Além da variedade gastronômica, o Porks se destaca por sua política de não cobrar os 10% de serviço, nem exigir consumação mínima. As unidades são pet friendly, permitindo que os clientes desfrutem da companhia de seus animais de estimação.

Para mais informações sobre o festival, os interessados podem acessar o perfil oficial da rede no Instagram (@porks_brasil). O Torresmo Land promete ser um evento imperdível para os apreciadores da gastronomia local e turistas que visitarem Curitiba neste fim de ano.