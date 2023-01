Fãs do cantor Harry Styles estão acampados em frente à Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, para garantir um lugar “colado” na grade do palco do show marcado para o próximo sábado (10). Várias barracas foram montadas e os ocupantes fazem revezamento para não perder o lugar. Algumas delas foram montadas desde o dia 11 de novembro, ou seja, há quase um mês. Tudo para não perder um momento mais próximo possível do ídolo.

Lá em janeiro desde ano, como mostrou a Tribuna, as fãs já tinham formado uma fila gigante no entorno da bilheteria no Estádio Couto Pereira, no Alto da Glória. Os preços dos ingressos variaram de R$ 235 a 860 e fãs começaram a chegar na bilheteria no dia anterior à abertura das vendas.

Nesta quarta-feira (7), a Tribuna conversou com a estudante de Curitiba Julia Gomes, 16 anos, que contou ter batido um recorde de horas acampando. Ela foi uma das pessoas que enfrentaram a fila no Couto Pereira, passando 18 horas aguardando a compra, e agora ocupa a terceira barraca na fila pra entrar na Pedreira, que foi montada em 11 de novembro. “São 50 pessoas na nossa barraca, mas temos um revezamento para ficar aqui. Geralmente, o tempo é de mais ou menos 13 horas. Mas eu já passei dois dias”, revelou entusiasmada.

A amiga dela e também estudante Amanda Santiago, 17 anos, ocupa a mesma barraca. A fã disse estar ansiosa para ver o Harry Styles. “Vale muito a pena. Nossos pais nos dão apoio. Minha mãe me traz, dá carona para as minhas amigas. Tem sido uma experiência fantástica. Quando o show chegar, será maravilhoso”, disse.

Fãs aguardam na Pedreira desde o dia 11 de novembro. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Para as estudantes – e para a maioria das fãs – o estilo de músicas de Harry Styles inspira a seguir em frente mesmo em momentos difíceis. “As músicas dele me ajudaram muito quando eu passei por uma fase em que estava meio mal. Minha música preferida é Lights Up. Mas eu adoro todas. Ele faz muito parte da minha vida”, explica a Julia.

O mesmo ocorreu com a Julia Trindade, 19 anos, estudante de Alegrete, no Rio Grande Sul. Ela contou que tem uma relação muito forte com o trabalho do artista, que também a ajudou a superar momentos difíceis em uma fase da vida. Por isso, para ela, a empreitada de vir acampar em Curitiba só a deixa feliz. “Enfrentamos 30 horas de estrada, de Alegrete até aqui. Pegamos a fila da balsa, passamos perrengue, mas conseguimos chegar”, desabafou.

A Julia Trindade veio com o namorado e outro casal de amigos. “Queremos ficar colados na grade. Fora isso, tem sido divertido. Tem gente do Brasil inteiro. Nós chegamos e fomos bem recebidos, entramos para o grupo de uma barraca e vamos nos revezando. Parece loucura, mas é o show das nossas vidas”, comemorou.

Turnê

A turnê que vem a Curitiba é a Love On Tour 2022 na América Latina e conta com a participação da cantora jamaicana Koffe, que fará shows de abertura.

Harry Styles é um cantor inglês, conhecido especialmente por adolescentes por seu trabalho no grupo One Direction. Em 2017, lançou o álbum Harry Styles em carreira solo e atingiu o primeiro lugar em diversos países como Canadá, Estados Unidos e Austrália, vendendo mais de um milhão de cópias mundiais.

Em dezembro de 2019, Styles lançou Fine Line (abaixo), seu segundo álbum solo, também alcançando o topo das paradas mundiais, chegando em segundo lugar no Reino Unido e acumulando a primeira posição na Austrália, Canadá Irlanda e Estados Unidos. Dessa vez o álbum vendeu ainda mais, chegando a quase um milhão de cópias vendidas apenas nos Estados Unidos.

Foi com Fine Line que Harry recebeu três indicações ao Grammy, disputando o prêmio nas categorias Melhor Álbum Vocal de Pop, Melhor Clipe Musical (por Adore You) e vencendo em Melhor Performance Pop Solo (por Watermelon Sugar).

Além disso, a carreira solo do cantor rendeu inúmeras indicações e prêmios na Brit Awards, Billboard Musica Awards, American Music Awards, ARIA Music Awards, entre outros.

Serviço

Love On Tour 2022 na América Latina

Pedreira Paulo Leminski

Endereço: R. João Gava, 970

Abertura dos portões – 15h

Koffee – 20h às 20h35

Harry Styles – 21h