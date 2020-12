O confeiteiro e empresário Bruno Fagundes acaba de inaugurar a sua loja física, a Casa Bruno Bolos. Há seis anos comercializando seus já famosos naked cakes – de sabores, textura e apresentação reconhecidos pelos seus admiradores – agora ele dá mais um passo em sua trajetória: inaugura um espaço físico com produtos a pronta entrega, para delivery e take away.

Em uma casa localizada no bairro Jardim Botânico, ele montou a sua cozinha e os clientes terão à disposição, além dos famosos bolos em camadas, outros produtos, como: slices (fatias dos naked cakes), brigadeiros, cookies, brownies, com preços a partir de R$3,50. E entre os dias 21 e 24 de dezembro, a Casa Bruno Bolos terá produtos de Natal, como chocotones e naked cakes decorados com frutas natalinas.

“Sempre gostei de trabalhar por encomendas, mas nos últimos meses passei a ter vontade de receber os clientes na minha ‘casa’, foi aí que surgiu a ideia de chamar de Casa Bruno Bolos, um espaço aconchegante, agradável e com produtos a pronta entrega relacionados aos bolos. Futuramente, pretendo montar uma sala exclusiva para cursos, dados por mim e também por outros confeiteiros e chefs convidados”, conta Fagundes.

A Casa Bruno Bolos funcionará de segunda a sábado, das 13h às 18h, e as encomendas podem ser retiradas das 9h às 18h. O endereço é Av. Prefeito Omar Sabbag, 333, no Jardim Botânico. Tem estacionamento próprio.

Trajetória

Bruno Fagundes tem 31 anos, é natural de São Luiz Gonzaga no Rio Grande do Sul e vive há 13 anos em Curitiba. Formado em Administração de Empresas, em 2014 descobriu a confeitaria como propósito de vida e decidiu sair da rotina administrativa para se dedicar aos bolos e se especializou em naked cakes.

Formado em Panificação pela Escola Ruth Junqueira/2015 e Confeitaria pelo SENAC/2017. Tem como maior canal de interação as redes sociais e a internet, que possibilitam chegar a milhares de pessoas em todo o Brasil e exterior. Em sua página no Instagram, com mais de 50 mil seguidores, incentiva o empreendedorismo, compartilhando informações e situações que já viveu na confeitaria com todos os confeiteiros e empreendedores que o acompanham.