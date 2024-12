Exposição imersiva no fundo do mar é atração em shopping de Curitiba

O Shopping Estação acaba de anunciar a mais nova atração que vai agitar as férias dos curitibanos e turistas. Pela primeira vez em Curitiba, a exposição “Imerso Mar” promete encantar adultos e crianças em uma experiência subaquática de alta tecnologia, em 360 graus.

O espaço conta com aproximadamente 150m² e abre ao público no dia 17 de dezembro, a partir das 14h. Por meio de projeções de imagens do fundo marinho em resolução 8k, os visitantes poderão ver as cores vivas dos recifes de corais e o movimento dos animais, circulando em meio a peixes, baleias e tubarões.

A experiência multissensorial tem duração de aproximadamente 15 minutos. “O Shopping Estação tem vivido um novo momento e resgatado o destaque para o entretenimento. A atração Imerso Mar chega para ser mais uma opção nas férias dos curitibanos e turistas e vai oferecer uma experiência única para curtir com toda a família”, diz Allison Rodrigues, Gerente de Marketing do Shopping Estação.

O Imerso Mar estará localizado no piso L2, ao lado da Lojas Americanas. O evento é indicado para pessoas de todas as idades e crianças com menos de sete anos precisam estar acompanhadas dos pais ou responsáveis.

Ingressos

Na pré-venda (até 16 de dezembro), os ingressos individuais custarão R$35. Após a data, os ingressos terão preço único de R$40,00; o combo de quatro ingressos sai por R$120 e pode ser comprado na bilheteria no local ou pelo site https://loja.imersomar.com.br/.

A atração fica à disposição do público de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos das 11h às 21h.