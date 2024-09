Evento cultural gratuito para crianças terá orquestra e exposição

Uma tarde para toda a família apreciar muita cultura com os pequenos. Neste sábado (14), às 16h, no Solar do Rosário, em Curitiba, acontece a Mostra 70 – Edição Arte e Música para Crianças. O objetivo é aproximar o público infantil de produção cultural e artística de qualidade para proporcionar momentos de lazer, descontração e enriquecimento artístico.

A entrada é gratuita e a inscrição deve ser feita neste link. A expectativa da organização é receber cerca de 300 pessoas.

Um dos pontos altos da mostra será a apresentação da orquestra Ladies Ensemble, um grupo musical de Curitiba formado apenas por mulheres e que atua há 15 anos na capital paranaense. Na ocasião, as musicistas vão interpretar a clássica peça João e Maria, em uma performance elaborada tanto para crianças quanto para adultos.

Palacete histórico de Curitiba terá temporada de música com recitais

O evento também contará com uma mostra de arte com curadoria exclusiva. As crianças e os familiares também poderão aproveitar atividades lúdicas, como pintura e contação de histórias, que proporcionarão um ambiente criativo e interativo para os jovens participantes.

A mostra é organizada pela Construtora Andrade Ribeiro, que, além de proporcionar envolvimento cultural para as famílias, também pretende antecipar as comemorações para crianças, tradicionalmente concentradas em outubro. Segundo o diretor de marketing da empresa, Lucyus Ribas, essa é uma oportunidade única para os pais levarem seus filhos a um evento cultural de diferenciado.

“É comum que adultos acompanhem apresentações de orquestras ou exposições artísticas. Acreditamos que essa parte da cultura também pode ser levada para crianças, de forma mais lúdica e que dialogue com a faixa etária dos pequenos espectadores. É uma forma de iniciá-los na cultura com bastante excelência. Nós, que sempre buscamos a diferenciação no trabalho da construção civil, queremos proporcionar às famílias esse momento cultural”, explica.

+ Leia mais: Festival do Bolinho de Boteco é atração no Bacacheri

A Mostra 70 – Edição Arte e Música para Crianças será neste sábado, às 16h, no Solar do Rosário – Auditório Regina Cacílio, próximo ao Shopping Estação, Praça Eufrásio Corrêa. Inscrições podem ser feitas neste link. Entrada Gratuita.

TENSO!!! Na base do pó!! Curitiba ainda tem ruas sem asfalto, acredita?? Triste demais! O que aconteceu com esse bichinho? Registro é impressionante! Pra que?? Moda nas estradas é um PERIGO para você e sua família!