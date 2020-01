Já estão esgotadas as 8 mil pulseiras distribuídas ao público para a entrada gratuita no show do cantor Michel Teló, que acontece em Guaratuba, no Litoral do Paraná, na sexta-feira (3). A informação foi divulgada pelo governo do Paraná, responsável pelo evento, nesta quinta-feira (2).

Além de Teló, a dupla sertaneja Pedro Paulo e Alex também faz show no Litoral, em Matinhos. Para este evento, onde a arena é maior, foram disponibilizadas 20 mil pulseiras. O limite de acesso, segundo os organizadores, é uma estratégia para garantir a segurança do público.

A programação de verão conta ainda com shows do sambista Alexandre Pires, Jerry Smith, Eduardo Costa e das duplas Cesar Menotti e Fabiano e Edson e Hudson. As apresentações dos cantores vai até 24 de janeiro nas duas cidades.

Como garantir um ingresso?

Os ingressos devem ser trocados com antecedência nos postos autorizados (ver lista abaixo dos locais). Serão restringidas duas entradas por CPF. Na hora dos shows, não haverá distribuição de pulseiras.

Os shows integram a Operação Verão Maior do governo do estado. “Queremos marcar um novo momento na história do Litoral, com atração de turistas de diversas regiões do Paraná e também de outros estados”, comenta o secretário de Comunicação do governo, Hudson José.

Programação em Matinhos

03/01 – Pedro Paulo e Alex

10/01 – Edson e Hudson

17/01 – Jerry Smith

Ingressos em Matinhos

Casa da Cultura – Rua Albano Müller, 111

Ginásio Vicente Guski – Avenida JK de Oliveira

Centro de Eventos Rotatória – Av. Paranaguá esquina com a Av. Brasil

Balneário Gaivotas – quadra de esportes – Av. Paranaguá, esquina com Rua Padre Osvaldo Gomes

Programação em Guaratuba

03/01 – Michel Teló

10/01 – Jerry Smith

17/01 – César Menotti e Fabiano

24/01 – Eduardo Costa

Ingressos em Guaratuba

Praia Central – final da Av. 29 de Abril com Av. Atlântica, do lado do letreiro

Ginásio de Esportes José Richa – Rua Nicolau Abage, 1.284, bairro Cohapar

Parque de Eventos/Summer Park – Rua Antonio Rocha, 480, Centro

Rádio Litorãnea – Rua Manoel Henrique, 2.920, bairro Cohapar

Rádio Guaratuba – Av. Minas Gerais, 135, bairro Coroados